"Eine ganz spannende Aufgabe"

Im Jugendbereich hatte sich Taube schon während seiner Zeit als Spieler als Übungsleiter engagiert. Zuletzt leitete Taube die U-19-Talente des RSV Eintracht an. Diesen Posten gab er nun auf - weil sein Ex-Verein rief.

"Es ging jetzt alles ruckzuck." Der Kontakt nach Neustadt sei ohnehin nie abgerissen. "Ich habe mir diesen Schritt reiflich überlegt und weiß auch, was auf mich draufzukommt", so der neue Mann am Ruder. Am Donnerstag bittet er zum lockeren Aufgalopp. Danach geht es für Stefan Taube jedoch erst einmal in den Urlaub. "Der war schon gebucht." In seiner Abwesenheit leitet Jens Heidrich die Einheiten in Neustadt.