Fahrplan für den Brückenbau

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Auch nach den Verzögerungen bei den Vorarbeiten für den Brückenneubau in der Zepernicker Chaussee, hält die Bahn am vorgesehenen Zeitablauf fest. Projektleiterin Caroline Lucke erläuterte die Sperrungen und Ausweichmaßnahmen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1587815/

Proberammungen für den Bau einer neuen Eisenbahnbrücke über die Zepernicker Chaussee in Bernau stehen jetzt auf dem Programm. Am Montag wurde das Gerät zur Baustelle geliefert. Die Stahlrohre haben einem Durchmesser von rund 35 Zentimeter und sind etwa 22 Meter lang. Mit den Tests, die möglichst Lärm- und Erschütterungsarm erfolgen sollen, wird herausgefunden, wie viele Stahlrohre bis zu welcher Tiefe für das spätere Brückenbauwerk tatsächlich benötigt werden, wie Caroline Lucke, Projektleiterin der Bahn Netz AG, auf der Baustelle sagte. Während nördlich der Brücke in Richtung Bernau ein Mergeluntergrund vorzufinden sei, liege in Richtung Zepernick sandiger Boden vor.

Die eigentlichen Bauarbeiten sollen am 7. August beginnen. Auch wenn eine Kabelbrücke aufgrund von Rissbildungen nicht wie geplant errichtet werden konnte - für die Leitungen wurden jetzt Leerrohre verlegt -, könne dieser Termin gehalten werden. Dann wird eine rund einjährige Straßensperrung an der Brücke erforderlich, deren Genehmigung in diesen Tagen erwartet wird. Wie Anwohner in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung zum Ausdruck brachten, sorgen sie sich vor allem um Radfahrer und Fußgänger, darunter viele Schüler, die die Unterführung dann zumindest zeitweise nicht mehr passieren können. Befürchtet wird, dass vor allem in der dunklen Jahreszeit nur noch unzureichend gesicherte Wege zur Verfügung stehen.

Die Sperrung für Fußgänger und Radfahrer werde spätestens Anfang Oktober wieder aufgehoben, wenn keine schwebenen Lasten mehr bewegt werden müssten, sagte Caroline Lucke. Dann sollen die Hilfsbrücken montiert sein, unter denen die alte Brücke abgerissen und die die Träger für die drei neuen Teilbrücken errichtet werden können. Die eigentlichen Brückenbauteile aus Stahl werden zum Abschluss der Arbeiten in einem Stück auf die Widerlager "nur noch aufgelegt".

In den Wochen bis Anfang Oktober gilt für Radfahrer und Fußgänger der Fernradweg Berlin-Usedom mit dem Abzweig unter dem S-Bahnhof Friedenstal in Richtung Zepernicker Chaussee als Umleitung. Anschließend werden Fußgänger und Radfahrer möglicherweise durch einen übertunnelten oder zumindest eingehausten Weg über die Baustelle geführt. Für diesen Weg wird auch ein Winterdienst eingerichtet.

Der Autoverkehr wird während der gesamten einjährigen Sperrung der Brückendurchfahrt über die L 200 (ehemals B2) umgeleitet. Die Arbeiten könnten nach Angaben der Bahn auch schneller durchgeführt werden. Allerdings soll der Zugverkehr bei der S- und Fernbahn weitgehend aufrecht erhalten werden. Dadurch werde der Bauablauf aufwendiger, so dass es zu längeren Bauzeiten komme.

S- und Fernbahnfahrer müssen sich auf zwei jeweils drei bis viertägige Unterbrechungen des Zugverkehrs einstellen, die um zwei Wochenenden herum liegen sollen. Die S-Bahn wird vermutlich Ende August, Anfang September, die Fern- und Regionalbahn Ende September, Anfang Oktober betroffen sein. An diesen verlängerten Wochenende sollen die jeweiligen Hilfsbrücken montiert werden. Möglicherweise werden die Termine auch noch getauscht. Für S-Bahnfahrer wird dann ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Züge der Fernbahn werden über andere Strecken geleitet. Regionalbahnnutzer können auch die S-Bahn nutzen. Die Bahn sagte zu, über sämtliche Sperrungen und Änderungen im Zugverkehr rechtzeitig zu informieren.

Wie Bauamtsleiterin Simone Rochow mitteilte, habe die Stadt den eigentlich geplanten Ausbau der Bernauer Allee in Schönow zurückgestellt. Die Straße liegt zwar nicht auf der Umleitungsstrecke. Eine Sperrung der Schönower Ortsdurchfahrt würde jedoch für zusätzliche Verkehrsprobleme in der Region sorgen.