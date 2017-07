Einzelhändler bejubeln Zuschuss

artikel-ansicht/dg/0/

Im Rathaus der Barnimer Kreisstadt werden Jahr für Jahr mehr als 70 Millionen Euro bewegt. Der für die Einzelhändler bestimmte Zuschuss macht nur einen Bruchteil davon aus. Dennoch haben die Stadtverordneten ihre Entscheidung keinesfalls übers Knie gebrochen. Bis zuletzt gab es immer wieder Wortmeldungen, die von Änderungsvorschlägen im Detail bis zu genereller Ablehnung reichten.

Am Ende setzte sich die Fraktion der Linken mit ihrem Vorstoß durch, die Förderung auf die Zentren von Eberswalde und Finow zu konzentrieren. Im Entwurf der Verwaltung waren auch noch die Grund- und Nahversorgungszentren Brandenburgisches Viertel und Westend aufgeführt worden - zur Verwunderung einiger Volksvertreter und erst recht zum Ärgernis vieler Einzelhändler, die fürchteten, dass der ohnehin eher überschaubare Betrag weiter verkleckert wird. Wie zuvor schon im Hauptausschuss setzte sich Götz Trieloff, FDP, dafür ein, das Geld möglichst gerecht und nachvollziehbar zwischen Eberswalde und Finow aufzuteilen. Statt wie von den Linken empfohlen 22 500 sollte Eberswalde demnach nur 20 000 Euro erhalten, an Finow sollten folglich statt 7500 fortan 10 000 Euro fließen. Auch dieses Ansinnen wurde von einer Mehrheit mitgetragen.

Grundsätzliche Kritik an der Förderrichtlinie kam von Ilona Pischel, Bündnis Eberswalde, die der Rathausspitze und der Stadtpolitik vorwarf, die handelspolitischen Zeichen der Zeit zu verschlafen. Eberswalde brauche keinen Gießkannen-Einsatz, bei dem der Geldfluss vorn und hinten nicht reiche. Stattdessen sei vor allem die Innenstadt mehr denn je auf ein aktiv arbeitendes Citymanagement angewiesen, das aber nicht in Sicht sei."Ein Citymanagement ist mehr als das Verteilen der Gelder, es ist mehr als die Umsetzung einer Förderrichtlinie. Es geht um die Symbiose von Stadtkultur, Heimatpflege, Gastronomie, Dienstleistungen und Konsum, die ein Citymanager gekonnt unter einen Hut bringen muss", sagte Ilona Pischel und argwöhnte, dass in Eberswalde für das Erkennen dieser Zusammenhänge die Zeit stehen geblieben sei.

Diese Ausführungen reizten unter anderem Dietmar Ortel, CDU, zum Widerspruch. Der Einzelhändler betreibt Geschäfte in Finow, Eberswalde, Angermünde und Bad Freienwalde, engagiert sich ehrenamtlich im Stadtteilverein Finow und nannte die Förderrichtlinie das vorzeigbare Ergebnis eines gemeinsamen Ringens um eine gute Entscheidung. "Wir alle haben einen Reifeprozess absolviert, der uns weitergebracht hat", betonte Dietmar Ortel. Die Richtlinie unterstreiche die Einzigartigkeit beider Einzelhandelszentren und sei dennoch geeignet, die Stadt als Ganzes zu betrachten. "In Eberswalde gibt es zum Beispiel das Mitternachtsshopping, das fördernswert ist. In Finow wollen wir unter anderem Gesundheitstage und einen regionalen Wochenmarkt etablieren. Und zusammen entwickeln wir eine Internetpräsenz, die Lust darauf machen soll, in Eberswalde einzukaufen", sagte Dietmar Ortel. Es sei höchste Zeit, endlich mit der Arbeit zu beginnen.

"Wer immer noch nach einem Citymanagement ruft, unterstützt eine Mogelpackung", hob Karen Oehler, Bündnis 90 /Die Grünen hervor. Allen müsse klar sein, dass dafür die bewilligten 30 000 Euro pro Jahr niemals reichen würden. Es sei also folgerichtig gewesen, stattdessen die Förderrichtlinie zu erarbeiten.

"Ich bleibe dabei, die Förderrichtlinie ist eine Mogelpackung", entgegnete Carsten Zinn vom Alternativen Wählerbündnis Eberswalde. Er sprach sich vergeblich dafür aus, den Zuschuss auf 50 000 Euro pro Jahr zu erhöhen und gezielt dafür einzusetzen, den unter den Bauarbeiten an der Friedensbrücke leidenden Einzelhändlern durch die umsatzschwachen Monate zu helfen.

Gefördert werden laut Richtlinie maximal 65 Prozent der Gesamtsumme einer Maßnahme.Der Zuschuss pro Vorhaben darf 325 Euro nicht unterschreiten und 5000 Euro nicht übersteigen. Gezahlt wird rückwirkend - nach der Rechnungslegung.