6000 Arbeitsplätze im Oderland geschaffen

Frankfurt (Oder) (MOZ) Insgesamt 577 Unternehmensprojekte hat seit 2001 die Wirtschaftsfördergesellschaft des Landes (WFBB) gemeinsam mit ihren regionalen Partnern im Oderland unterstützt. Mit ihnen wurden 6193 Arbeitsplätze, die mit einem Investitionsvolumen von 1,4 Milliarden Euro verbunden sind, in Frankfurt (Oder), in den Landkreisen Märkisch-Oderland und Oder-Spree geschaffen. Darüber informierte Steffen Kammradt von der WFBB am Montag bei einem Arbeitsbesuch im Institut für innovative Mikrolektronik in Frankfurt (Oder). "Die Nähe des Oderlands zu den Wachstumsmärkten in Mittel- und Osteuropa ist ein wichtiger Faktor im Standortmarketing", betonte Kammradt.

Das Standortprofil würde durch innovative Mikroelektronik in Frankfurt genauso wie Metall in Eisenhüttenstadt, Kunststoffe und Chemie in Fürstenwalde, Holz in Beeskow oder Logistik in Freienbrink geprägt. Und an der Wiege der Kunststoffentwicklung - in Erkner und Strausberg - seien auch heute innovative Firmen ganz vorne in der Entwicklung neuer Produkte, sagte Kammradt.