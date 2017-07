Zu Wasser und zu Land um Höchstwerte

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Zu den 25. Landesschülerspielen der Kanuten haben sich rund 200 Aktive der Jahrgänge 2005 bis 2008 an beiden Wochenendtagen im Wassertsportzentrum eingefunden. Vor allem für die jüngeren Sportler stellte der Wettkampf den Jahreshöhepunkt dar.

Bis auf die Jahre des Umbaus zum Wassertouristischen Zentrum hat dieser Wettkampf immer in der Oderstadt stattgefunden. Mit großem ehrenamtlichen Engagement konnten die Schülerspiele erneut reibungslos vorbereitet und absolviert werden.

22 junge Kanuten von Wassersport PCK nahmen daran teil. Ein mächtiges Gewusel herrschte bereits am Sonnabendvormittag im Wassersportzentrum und auf dem Sportplatz: Der Mehrkampf mit Kugelweitwurf, 30-m-Sprint, Gewandtheitslauf und 800/1500-m-Lauf sollte die athletische Vielseitigkeit der Sportler unter Beweis stellen. Am Nachmittag komplettierten 2000-m-Bootsrennen die Mehrkampfwertung. Rio Sternkiker (Canadierfahrer Jahrgang 2007) holte den einzigen Gastgeber-Titel. Silbermedaillen gingen an Linus Pirscher sowie Isabell Borchardt und Julia Gubej-dulin (alle Canadier 2006).

Mit Vorläufen über 200 m ging der Sonnabend zu Ende, der Sonntag stand dann ganz im Zeichen der Endläufe. Die Oderstädter erpaddelten dabei insgesamt 18 Medaillen: je fünf goldene und silberne sowie acht bronzene. Die meisten Podestplätze sicherten sich die Canadierfahrer, die es durch kleinere Starterfelder aber auch ein wenig leichter hatten als die Kajakspezialisten.

Erfolgreichster Paddler war Linus Pirscher, der insgesamt fünf Medaillen mit nach Hause nahm. Unter anderem gewann er seinen C1-Wettbewerb des Jahrgangs 2006 und saß auch im erfolgreichen Canadier-Mixed-Vierer des Jahrgangs 2005, in dem auch Benedikt Plessmann, Jette Stelse und Julia Gubejdulin zum Sieg paddelten. Mit Benedikt Plessmann kämpfte sich Pirscher zudem im Zweier zu Gold. Die Zwillinge Jette und Merle Stelse waren mit jeweils vier Medaillen bei den Canadier-Fahrerinnen sehr erfolgreich und zeigten, was sie in den vergangenen Monaten gelernt haben.

Weitere Medaillen gingen an Lisa-Marie Emmel, Sophie Becker, Karl Regorius, Sebastian Kühn, Rio Sternkiker, Benedikt Plessmann, Julia Gubejdulin, Isabell Borchardt, Nele Kalk und Sophie Teodulo (siehe Ergebnis-Übersicht). Einige Kajakfahrer schrammten in ihren Endläufen knapp an den Medaillen vorbei, unter anderem Nele Kalk (Jahrgang 2006) als Vierte, Sophie Becker (2008) als Fünfte und Robin Ostermann (2007) als Siebter.

Erfreulich war, dass ehemalige PCK-Sportler (Saskia Regorius, Robin Sternkiker, Clara Thieme) den Weg ins Wassersportzentrum fanden, um dem Nachwuchs die Daumen zu drücken und ihnen sogar bei der Siegerehrung Medaillen zu überreichen.

Der große Dank galt den älteren Sportlern des Gastgeber-Vereins, die als Übungsleiter und Helfer tatkräftig unterstützten, den Eltern, die für das leibliche Wohl aller Teilnehmer und Gäste sorgten, sowie allen Unterstützern, Sponsoren sowie haupt- und ehrenamtlichen Kräften des Vereins, die das Wochenende zum Erlebnis werden ließen.

Schon am Sonnabend steht der nächste Höhepunkt der Wassersportler an: das Sommerfest mit Spaßregatta ab 12 Uhr. 30 Mannschaften haben schon gemeldet - Nachmeldungen vor Ort möglich.