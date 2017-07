artikel-ansicht/dg/0/

Birkenwerder (OGA) Auch drei Jahre nach der Anklage gegen den Ex-Bürgermeister von Birkenwerder, Norbert Hagen, ist noch kein Termin für die Hauptverhandlung in Sicht. Im Falle einer Verurteilung kann sich die lange Wartezeit für Hagen positiv auswirken.

artikel-ansicht/dg/0/1/1587820/

Norbert Hagen wird Bestechlichkeit vorgeworfen. Eine Verurteilung ist noch nicht in Sicht.

Norbert Hagen wird Bestechlichkeit vorgeworfen. Eine Verurteilung ist noch nicht in Sicht. © Jürgen Liebezeit/OGA

"Eine überlange Verfahrensdauer wirkt strafmildernd", sagte Oberstaatsanwalt Frank Winter von der Neuruppiner Staatsanwaltschaft auf Nachfrage. Bewerten wollte Winter, der für die Schwerpunktabteilung Korruption zuständig ist, diesen Umstand nicht. Aber eine dreijährige Wartezeit würde er auch als "überlang" bezeichnen. "Das ist nicht die Regel."

Winter verwies auf das Neuruppiner Landgericht. Dort ist noch kein Termin für eine Verhandlung angesetzt, bestätigte Vize-Präsident Frank Stark. Er begründet die lange Verzögerung mit vorrangigen Verfahren, zum Beispiel bei Untersuchungshaft, einem Wechsel des Vorsitzes in der Wirtschaftsstrafkammer und Personalmangel. Ähnlich lauteten die Antworten auch schon vor zwei Jahren und vor einem Jahr.

Die lange Wartezeit könne sich nach Einschätzung von Frank Winter zudem nachteilig auf das Verfahren auswirken. "Die Beweisaufnahme kann sich schwierig gestalten, da das Erinnerungsvermögen von Beklagten und Zeugen nachlassen kann und Sachverhalte unscharf vorgestellt werden", so Winter. "Das wird kein einfaches Verfahren."

Die Neuruppiner Staatsanwaltschaft habe alle verfügbaren Möglichkeiten genutzt, um die Sachen zu beschleunigen. "Es gab Anfragen auf allen Ebenen", sagte Winter. Doch zuständig sei eben das Landgericht. Einer Einstellung des Verfahrens - möglicherweise gegen eine Geldauflage - wegen unzumutbarer Wartezeit für Norbert Hagen werde die Staatsanwaltschaft aber definitiv nicht zustimmen, versicherte Winter.

Norbert Hagen, der noch bis zum Ende seiner Amtszeit reduzierte Bezüge erhält, und weitere Beteiligte müssen sich wegen Korruption vor der Wirtschaftsstrafkammer am Neuruppiner Landgericht verantworten.Vorgeworfen wird dem im November 2014 abgewählten Bürgermeister Bestechlichkeit in zwei besonders schweren Fällen. Darüber hinaus umfasst die Anklageschrift auch jeweils einen Fall von wettbewerbsbeschränkender Absprache bei Ausschreibungen und von Subventionsbetrug im besonders schweren Fall sowie die Beteiligung an zwei illegalen Preisabsprachen nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (Ordnungswidrigkeit).

Kernvorwurf gegen Hagen sei "die Manipulation von Auftragsvergaben der Gemeinde Birkenwerder zugunsten der beiden Mitangeschuldigten, bei denen es sich um frühere Mitarbeiter des Hauptangeschuldigten handelt", hieß es im Juli 2014 in der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft.

Hagen wird außerdem vorgeworfen, sein Ermessen als Bürgermeister im Rahmen eines Grundstücksverkaufs der Gemeinde zugunsten eines ebenfalls mitangeklagten Investors ausgeübt und hierfür einen Geldbetrag in Höhe von zirka 160 000 Euro von dem Investor erhalten zu haben.

Norbert Hagen selbst, der am Montag telefonisch für eine Stellungnahme nicht zu erreichen war, beteuert stets sein Unschuld.