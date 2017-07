artikel-ansicht/dg/0/

New York (dpa) Die Vereinten Nationen schicken eine neue Friedensmission nach Kolumbien. Die 15 Mitglieder des UN-Sicherheitsrats votierten am Montag in New York einstimmig für eine von Großbritannien entworfene Resolution, die einer neuen Mission ein Mandat von vorerst einem Jahr ermöglicht. Mitte September soll die Mission starten, dann läuft die vorhergehende aus.