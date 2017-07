Badespaß mit politischem Hintergrund

artikel-ansicht/dg/0/

Ketzin/Havel (MOZ) So wie zahlreiche andere an den Flüssen gelegene Orte in ganz Europa feierte auch Ketzin/Havel am vergangenen Sonntag den europäischen Flussbadetag mit dem Höhepunkt, dem so genannten Big Jump genau um 14 Uhr. Seit dem Jahre 2005 ist das eine Aktion, bei der es europaweit um die Qualität der Fließgewässer geht. Und die ist am Ketziner Strandbad hervorragend, wie Bürgermeister Lück zur Eröffnung des nunmehr bereits 5. Havelbadetages verkünden konnte.

Die letzte Prüfung Ende Juni bescheinigte eine ungewöhnlich gute Sichttiefe von 1,4 Meter. Laut Zertifikat liegt die Keimbelastung bei Enterokokken bei 15 und Kolibakterien unter 30 bei Grenzwerten von 700 beziehungsweise 1.800/100 ml. Was die Wasserfreunde erfreut, wird gegenwärtig für Fischermeister Lutz Schröder zunehmend ein Problem. "Bei dem hellen Wasser wuchert das Kraut im Havelbereich", sagte er.

Als nach dem Starkregen der letzten Tage die erhöhte Fließgeschwindigkeit bergeweise losgerissenes Kraut in die Fanggeräte schwemmte, hielten diese dem immensen Druck oft nicht stand. "Knochenarbeit", sei das gewesen, meinte er und zeigte Fotos, wie Schwäne mitten im Trebelsee auf Krauthaufen stehen. Gut, dass er aber auch ein besonderes Erfolgserlebnis hatte: Ein Wels mit rund 50 Kilogramm Gewicht ging in die Reuse. So zwischen 1,80 und 1,90 Meter lang sei er gewesen, sagte der Fischer. Hinsichtlich ähnlicher Fangaussichten bei den großen Fischzügen zum Fischerfest wollte er sich noch nicht festlegen, dass sei immer ein Lotteriespiel, meinte er. Petra Budke, Vorsitzende des Landesverbandes Brandenburg von Bündnis 90/Die Grünen, lobte nach ihrem Sprung in die Havel diese Ketziner Aktion und die auch dank Renaturierungsmaßnahmen deutlich verbesserte Wasserqualität der Havel. Sie sei inzwischen ein Vorbild für andere Flüsse, beispielsweise die Elbe, sagte sie. Chris Rappaport, Vorsitzender des Fördervereins Mittlere Havel meinte, dass man sich auch den Uferbereichen zuwenden sollte. Deshalb werde der Förderverein die Initiative der Landesregierung zum Naturschutz in den eiszeitlichen Sanddünen wie die Götzer Berge oder die Sanddünen am Trebesee unterstützen. Neben dem politischen Hintergrund des Havelbadetages erlebten mehrere hundert Besucher einen entspannten Nachmittag mit einem abwechslungsreichen Programm, unter anderem mit den Tanzeleven des Ketziner Hortes und dem Akkordeonorchester AKKI-Harmonists. Mehrere Ketziner Vereine luden zum Mitmachen ein. So zum Badminton in der Form für den Strand als Beachminton, zum Castingsport, zum Spaß auf der Banane und beim Wasserski für Kinder. Die Jugendfeuerwehr war dabei und der Tremmener Pferdehof Bialek hatte den "wilden Hengst" mitgebracht, ein überaus zahmes Holzpferd, auf dem die Jüngsten nach dem Toben auf der Hüpfburg gefahrlos einige Figuren beim Voltigieren probieren konnten. Wenn die Ketziner im nächsten Jahr den ereignisreichen Havelbadetag erleben möchten, müssen sie allerdings nach Schmergow an den Trebelsee fahren. Ausrichter ist die Nachbargemeinde Groß Kreutz - immer im Wechsel mit Ketzin/Havel.