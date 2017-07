Hubschrauber sucht vermisste Seniorin

artikel-ansicht/dg/0/

Leegebruch (til) Die Polizei hat am Montagabend einen Helikopter nach Leegebruch gerufen, nachdem eine ältere Dame aus der Gemeinde als vermisst gemeldet worden war.Nach Auskunft des Dienstgruppenleiters der Oranienburger Polizei, Michael Rittmüller, leide die Frau an Demenz. Nach der Frau wurde am Abend auch am Boden gesucht. Dafür setzte die Polizei unter anderem speziell ausgebildete Hunde ein.