Polizei lädt zum Tag der offenen Tür

Königs Wusterhausen (MOZ) Die Polizeidirektion Süd lädt am kommenden Dienstag zum Tag der offenen Tür in die Polizeiinspektion in Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) ein. Von 10 bis 17 Uhr gewähren dort Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst einen Einblick in ihre praktische Arbeit, kündigte die Polizeidirektion am Montag an. Zudem können Besucher Einsatzfahrzeuge, die Feuerwache, die Schießhalle und das Polizeigewahrsam besichtigen. Am Stand der Fachhochschule der Polizei erfahren Schüler, was sie als Polizist erwartet und wie sie sich bewerben können. Musikalisch umrahmt wird der Tag durch das Landespolizeiorchester Brandenburg.