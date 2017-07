Mut zum Sprung

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Da sage noch einer, Christian Lindner sei auf allem drauf, was die FDP veröffentlicht. Das erste Wahlplakat, das FDP-Generalsekretärin Nicola Beer am Montag in Berlin präsentiert, zeigt statt des Parteivorsitzenden Abertausende winzige Buchstaben. In der Mitte, gelb auf pinkem Grund der Aufruf: "Denken wir neu." Das Motiv, das bald Großleinwände zieren wird, zeigt das komplette Wahlprogramm der Liberalen. Lesbar ist es nur für Leute, die davor im Stau stehen.