Jubel, Trubel Heiterkeit

Brieselang (MOZ) Es hat sich herum gesprochen: Auch in diesem Jahr lockte das Brieselanger Sommerfest mit seinem beeindruckenden (und trotzdem kostenlosen) Musikprogramm wieder mehr als 1000 Feier freudige und Besucher auf die Festwiese am Nymphensee.

So trotzten rund 250 Besucher am Freitag Abend dem Regen, um mit dem Salonorchester Berlin einen musikalischen Swingabend zu feiern. Am Samstag kamen nachmittags die kleinen Besucher auf ihre Kosten, gab es doch auf dem Markt der Möglichkeiten viel Gelegenheit, mit kleinen Geschicklichkeitsspielen Preise zu gewinnen. Vor allem die Mädchen ließen sich auch gerne mit farbenfrohen Schminkbildern das Gesicht verschönern.

Bei einem bunten Bühnenprogramm Bühne konnten alle Generationen Kaffee und Kuchen, Getränke und andere Speise-Angebote genießen. Viel Beifall bekam wie immer der Brieselanger Männerchor. Die Sitzplätze vor der großen Bühne waren ab 18 Uhr dann schon gefüllt, als die erst vor einem halben Jahr gegründete "Clinch Coverband" ihren Auftritt hatte.

Mit ihren rockigen Titeln lockte sie schon einige Besucher zum Tanzen auf den freien Platz vor der Bühne.

Nach einer kurzen Umbau- und Regenpause begann das Live-Konzert der fünfköpfigen Dresdener Band "Vorsicht Weiber". Die Frauenband war mit Roland, einem Mann nach Brieselang gekommen, weil das fünfte weibliche Bandmitglied wegen einer Erkrankung fehlte. Nun füllte sich der Festplatz am Westufer des Nymphensees sehr schnell. "Es sind mehr als tausend Besucher", konstatierte Brieselangs Bürgermeister Wilhelm Garn stolz. Er fotografierte höchstpersönlich die musikalische Hauptattraktion des Sommerfestes. Der Band mit Leadsängerin Angelica (Angie) Leichsenring gelang es ziemlich schnell, das Publikum zum Mitsingen und zum Tanzen zu bringen. Denn gekonnt spielten die fünf Musiker/innen viele Tophits der letzten Jahrzehnte. Von Elvis-Hits bis Helene Fischer reichte das umfangreiche Repertoire von "Vorsicht Weiber", die erst um 23.30 Uhr die Bühne unter dem Jubel der Zuhörer verließen.

Zum ersten Mal beim Sommerfest wurde das nächtliche musikalische Bühnenprogramm von einer bunten Lichtshow begleitet, die den See und den umliegenden Wald malerisch beleuchtete.