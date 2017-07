Altanschließer-Streit neu entfacht

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam/Cottbus (MOZ) Der Verband Deutscher Grundstücksnutzer (VDGN) hat seine Forderung bekräftigt, wonach die Zweckverbände alle Altanschließerbeiträge zurückzahlen sollten - auch wenn die Bescheide bestandskräftig geworden sind, wie VDGN-Präsident Peter Ohm am Montag betonte. Er verwies auf aktuelle Entscheidungen des Landgerichts Cottbus, das in der vergangenen Woche in mehreren Fällen Wasser- und Abwasserverbände zu Schadenersatz an sogenannte Altanschließer nach dem Staatshaftungsgesetz verurteilt hatte. "Die Rechtslage ist klar", sagte Ohm: "Zwei Landgerichte in Brandenburg haben unabhängig voneinander die Zweckverbände zu Schadensersatz verurteilt."