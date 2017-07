Spezialitätenduft im Strandbad

artikel-ansicht/dg/0/

Ketzin/Havel (MOZ) Die Begrüßungen waren herzlich. Nicht mehr über Zeichensprache, wie noch vor rund eineinhalb Jahren. "Wir haben alle die Deutschprüfungen bestanden", freute sich Muhamed Moarrabi am vergangenen Wochenende im Ketziner Strandbad. Die in der Stadt lebenden syrischen Flüchtlingsfamilien trafen sich mit Mitgliedern der Willkommensinitiative und Freunden am Ufer der Havel zu einem entspannten Nachmittag. Es war ihr zweites gemeinsames Sommerfest.

Während die Kinder nach bestandenem Schwimmkurs im Wasser tobten, schenkte Architektin Susanne Weber zur Begrüßung selbstgemachten "Hugo" aus und bald war von allen gemeinsam ein appetitlich duftendes improvisiertes Büfett hergerichtet.

Von Erdbeertorte bis Kuppa, einer syrischen Spezialität gleich in mehreren Varianten, verwöhnten sich die Teilnehmer in absolut entspannter und sichtbar freundschaftlicher Atmosphäre gegenseitig. Designer Muhamed Morarrabi aus Aleppo berichtete stolz, dass er nun nach seiner bestandenen Deutschprüfung in Potsdam bei einer bekannten Modefirma die zugeschnittenen Muster nähe. Ein anderer arbeitet bei einer Ketziner Baufirma und Khaled Azous hofft in den nächsten Tagen auf eine positive Antwort auf seine Bewerbung. "Ich möchte arbeiten und nicht vom Geld vom Amt leben", ist er optimistisch, dass das klappt.

Im Gespräch mit Bürgermeister Bernd Lück erzählte er vom Leben der Familie in Zachow. Die Nachbarn seien alle nett. Viele helfen der Familie, sagte er. Inzwischen hat Peter Kleinert seine Gitarre ausgepackt, es wird gemeinsam gesungen, dann auch noch mit mehr Spaß als Anstrengung Fußball gespielt. Alle freuten sich auf die nächste gemeinsame Aktion. Winfried Köhler lud die Gastfamilien zu einer Stadtführung nach Brandenburg ein.