Nach dem Hochwasser: Leegebruch bangt und hofft

"Die Keller sind an verschiedenen Stellen nicht leer zu bekommen", sagte der amtierende Bürgermeister Martin Rother am Montag. Es sei gefährlich für die Fundamente, wenn immer wieder abgepumpt wird. Es sei daher besser, das Wasser stehen zu lassen, bis der Grundwasserspiegel sinkt. Weil das Wasser so hoch steht, laufen auch die Schächte der Abwasseranschlüsse immer wieder voll. Starkregen vom Freitag machte die bis dahin geleistete Arbeit zunichte. Die Mitarbeiter des Entsorgers OWA waren am Wochenende damit beschäftigt, schon einmal reparierte Abwasserleitungstechnik erneut instand zu setzen.

Die Gemeinde ist außerdem damit beschäftigt, öffentliche Flächen zu reparieren. Über die Kosten, die auf Leegebruch zukommen, habe sich bisher niemand Gedanken gemacht, sagte Rother. Verärgert reagierte er deshalb auf einen Vorschlag des SPD/LGU-Kreistagsfraktionsvorsitzenden Andreas Noack, die Gemeinde sowie der Bund sollten sich am Nothilfefonds beteiligen. "Die grundsätzlich gute Haushaltslage sollte eine Beteiligung zulassen", hatte Noack in Richtung Leegebruch erläutert. Er rief die politischen Vertreter in Gemeinde und Bund auf, "schnell im Sinne der Betroffenen tätig zu werden".

Die SPD/LGU-Kreistagsfraktion stellte sich zugleich demonstrativ hinter den scharf kritisierten Landrat Ludger Weskamp (SPD). "Vom ersten Moment war der Führungsstab rund um die Uhr unter Leitung von Kreisbrandmeister Steffen Malucha, seinen Stellvertretern und dem Landrat aktiv", lobte Noack den Einsatz. Weskamp und den Behörden war mehrfach vorgeworfen worden, nicht schnell genug auf die Notsituation reagiert zu haben. Erst zwei Tage nach dem Wassereinbruch hatte er die Einsatzleitung für Leegebruch übernommen. Viele Betroffene fühlten sich im Stich gelassen.