Streit ums Seniorenessen geht weiter

Kremmen (win) Eckhardt Koop, parteiloser Ortsvorsteher von Kremmen, findet deutliche Worte: "Die Information wurde uns wie ein Knochen hingeworfen." Gemeint ist die Aussage in der Stadtverordnetenversammlung von Bürgermeister Sebastian Buss (CDU), dass der Lieferservice der Schulküche für Senioren und Firmenkunden zum 1. September eingestellt wird. Wie berichtet will die Verwaltung Kosten sparen.

"Die Versorgung unserer Senioren ist ein grundlegendes Thema, das diskutiert werden muss", so Koop. Busse meinte im Vorfeld, dass die Entscheidung keine politische sei, sie werde ausschließlich in der Verwaltung getroffen. Gut 50 Senioren sind betroffen. "Wenn ein alter Mensch sich umstellen muss, gleicht das einem unerwünschten Quantensprung.", so Koop.

Er bezeichnet die Entscheidung als "höhnisch", besonders in Anbetracht der Tatsache, dass Kremmen gerade erst ein Begrüßungsgeld für Neu-Kremmener beschlossen hat. "Ein gutes Angebot", so Koop. Aber es müsse im Sinne einer familienfreundlichen Kommune auch an die Senioren gedacht werden. "Wir geben einen jahrzehntelangen Service auf, den wir nicht aufgeben sollten."

Schon vor der Wende habe es das Angebot gegeben. Auch wenn Eckhardt Koop momentan scheinbar der einzige ist, der sich über die Verwaltungsentscheidung lautstark ärgert, brodelt es in Kremmen. "Es versteht einfach keiner, mit dem ich darüber spreche", so Koop. Alle seien überrascht.

Wenn am Donnerstag der Seniorenbeirat der Stadt tagt, steht das Thema auf der Tagesordnung. "Wir werden diskutieren", so Gerhard Mittelstädt, Vorsitzender des Beirates. So richtig glauben kann er nicht, dass die Belieferung wegfallen wird. "Sollte der Lieferservice eingestellt werden, müssen wir gucken, wie wir diese Lücke schließen können." Adressen von Alternativanbietern werden den Assietten Anfang August beiliegen.

Reiner Tietz, Fraktionsvorsitzender der Linken, konfrontierte Busse vor wenigen Tagen mit dem Ende der Lieferung. Er habe Nachweise gefordert, dass eine Abschaffung des Service sinnvoll ist. "In der Sache wurde noch nicht das letzt Wort gesprochen", so Tietz.

Laut Koop könne das Aus des Service aufgehalten werden, sollte eine Fraktion einen entsprechenden Beschlussantrag einbringen. Er sieht andere Möglichkeiten, Geld einzusparen.