Holpriger Markt: Gehwegplatten statt Pflastersteine

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenberg (mhe) Während entlang fast der gesamten Brandenburger Straße in der Fürstenberger Altstadt glatte Gehwegplatten verlegt wurden, wird es im Bereich des Marktes holprig - für Leute, die gut zu Fuß sind, problemlos, für jene, die auf einen Rollator angewiesen sind, mitunter ein Ärgernis. Und so hatte die CDU-Fraktion im Rahmen der Haushaltsberatung beantragt, für Abhilfe zu sorgen. Der Bauausschuss ebnete nun im wahrsten Sinn des Wortes den Weg. Denn auch für die Art des neuen Pflasters bedarf es eines Beschlusses. Wobei einfach jenes zu wählen, wie es in der übrigen Altstadt vorherrschend ist, nicht möglich war. Es werde nicht mehr hergestellt, erläuterte Bauamtsleiter Dr. Ralf Lunkenheimer. Und so fiel die Wahl auf ein ähnliches Pflaster mit einer etwas raueren Oberfläche, ähnlich dem in der Schwedtsee- und Baalenseestraße. Ausgetauscht werden die Steine am Markt aber nicht auf der kompletten Gehwegbreite. "Es bleiben anderthalb Meter zur Straße und ein Meter zum Markt. Betroffen ist nur der Bereich dazwischen", so Lunkenheimer.