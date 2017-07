Stadtumbau geht weiter

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Noch in diesem Jahr will die Stadt Eisenhüttenstadt Anträge für das neue Stadtumbauprogramm stellen. Dies erklärte Bürgermeisterin Dagmar Püschel (Die Linke) auf ihrer Facebook-Seite, nachdem sie in der vergangenen Woche in Potsdam war. "Das neue Programm bietet Möglichkeiten, Anträge zu stellen für Dinge, die vorher nicht möglich waren", teilte sie mit. "Ich bin davon überzeugt, dass das auch für Eisenhüttenstadt neue Chancen bietet."