Neues Angebot an Tagesmütter ist durchgefallen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1587846/

Mehr als 3000 Euro "Lohn" im Monat für die Betreuung von fünf Kindern - das halte sie für einen "fairen Lohn", sagt Corinna Görner, kurz bevor der Ausschussvorsitzende Uwe Salzwedel (Linke) die Diskussion zu dem Punkt beendet. Zu deren Beginn hatte die Sozialraumplanerin des Landkreises die Eckpunkte der geänderten Richtlinie dargelegt - die alte hatte ein Gericht in Teilen kassiert.

Görner verweist auf höhere Standards. So müssen pro Kind ab August statt bislang 2,5 nun 3,5 Quadratmeter zur Verfügung stehen und gibt es höhere Anforderungen an den Infektionsschutz. Im Gegenzug sollen die Tagesmütter und -väter eine höhere "laufende Geldleistung", wie das Entgelt in der Richtlinie genannt wird, erhalten. Und zwar vom Landkreis als Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Er bietet den "Kindertages-Pflegepersonen" einen Generalvertrag an, den diese annehmen können - aber nicht müssen. Sie könnten mit den Eltern auch eigene Betreuungsverträge schließen.

Das Gericht hatte im alten Vertrag unter anderem die Höhe der gezahlten Sachkosten pro Kind gerügt. Jetzt ist sowohl der Anteil fürs Mittagessen auf 1,70 Euro je Kind und Tag erhöht worden als auch der Sachkosten-Stundensatz insgesamt.Es gibt eine Betriebskosten-Pauschale von 300 und insgesamt 604 Euro je Kind und Monat.

Damit liege man landesweit "im oberen Bereich", sagt Corinna Görner. Doch die Tagesmütter und -väter protestieren nach wie vor: Die so genannte Förderleistung sei drastisch gekürzt worden, sagt ein Betreuer aus Petershagen. Und Ingrid Pliske-Winter, die Landes- und Kreisvorsitzende des Verbandes für Kindertagespflege argumentiert: "Die Tagesmütter und -väter bekommen weder Kranken- noch Urlaubsgeld." Sie müssten aus dem Betrag, den der Landkreis zahlt, alles begleichen - von der Kranken- und Rentenversicherung bis zur Renovierung der Räume.

Den Hauptkritikpunkt der Kindertagespfleger hinterfragte Simona Koß (SPD): Warum die Zahl der Arbeitstage, die der Berechnung zugrunde gelegt werden, von 21 auf 20 gesenkt worden sei? "Wir haben uns am Rundschreiben des Bundesfinanzministeriums dazu orientiert", erklärt Sozialdezernent Friedemann Hanke (CDU). Dafür würden keine Urlaubs- und Krankentage mehr berücksichtigt.

Über die Richtlinie entscheidet der Kreistag im September.