Der unverzichtbare Brahms

artikel-ansicht/dg/0/

Lichterfelde (MOZ) "Zwischen Himmel und Erde", so lautete der Titel des Chorkonzertes am Freitagabend in der Lichterfelder Kirche. Unter Leitung von Anke Höing war der gemischte Chor "Cantus Vitalis" zu erleben. Das sind mehr als 40 sangesbegeisterte Frauen und Männer, die sich den zahlreich erschienenen Gästen mit einem vielseitigen, musikalischen Programm präsentierten.

artikel-ansicht/dg/0/1/1587848/

"Das Thema Himmel und Erde wollte ich schon länger umsetzen", verrät Anke Höing. Es fehlte nur noch am vollständigen Repertoire. Einerseits sollten die musikalischen Stücke die rein räumliche Komponente der Beziehung zwischen Himmel und Erde behandeln, andererseits sollte auch die innere, geistliche Bedeutung zutage treten, erläutert die Chorleiterin.

Und so begann der Abend mit Ludwig van Beethovens "Frühlingsruf". Im Laufe der gut einstündigen Vorstellung erklangen dann unter anderem Mendelssohn-Bartholdys "Denn er hat seinen Engeln befohlen", Gabriellas Lied aus dem Film "Wie im Himmel" und immer wieder Stücke von Johannes Brahms (1833-1897). Darunter auch das bekannte "Guten Abend, gute Nacht".

"Ich verzichte nie auf Brahms", gestand Anke Höing lachend. Der Komponist habe einfach die Grundlage für viele, heute als Volkslieder bekannte Weisen geliefert, hebt sie anerkennend hervor.

Für Alt-Sängerin Sabine Eggeling war das Freitagabendkonzert gleichsam eine Premiere. Sie gehört der Sangesgemeinschaft erst seit wenigen Wochen an, verfügt aber über eine langjährige Chorerfahrung. Dennoch sei der "Cantus Vitalis" etwas ganz Besonderes, betont sie. "Es macht total Spaß", gibt Eggeling ihrer Freude Ausdruck.

Am Ende der Darbietung gab es nach anhaltendem Applaus noch eine Zugabe. "Es war wunderschön", schwärmte die Lichterfelderin Eva Drews noch sichtlich ergriffen vom gerade verklungenen "Irischen Segenswunsch".

Anke Höing hat den Chor im Oktober 2009 gegründet. Nicht zuletzt durch die professionelle Leitung der studierten Orchester- und Chormusikerin, konnte sich der "Cantus Vitalis" rasch in der Barnimer Chorlandschaft etablieren. Leider wird die Musikerin ihre Arbeit in Eberswalde nur noch bis Ende August fortsetzen können, denn sie lebt seit einiger Zeit in Niedersachsen. Zurzeit ist man also auf der Suche für eine geeignete Nachfolge. "Es haben sich bereits einige hoffnungsvolle Kandidaten vorgestellt", so Anke Höing zuversichtlich. Man könne guter Hoffnung sein, dass es weitergeht, bekräftigte die leidenschaftliche Musikerin.

Nähere Informationen über die nächsten Lichterfelder Konzerte unter www.kirche-lichterfelde.de