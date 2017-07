Poesie aus märkischem Sand

artikel-ansicht/dg/0/

De Bruyn, der im vergangenen Jahr seinen 90. Geburtstag gefeiert hat, nimmt sich einen Mann vor, der in der Literaturszene um 1800 sehr aus dem Rahmen fiel. Schmidt mied nicht nur die berühmten Musensalons Berlins, sondern strebte danach, die Stadt, in der er seinen Dienst als Feldprediger versah, so schnell wie möglich Richtung märkische Ländlichkeit zu verlassen.

Berlin sei ihm "ein Kerker", schrieb er. Sein "Hüttchen" mit Garten in Werneuchen dagegen war der Ort, an dem er aufblühte und immer sein wollte. 1795/96 übernahm er die Pfarrstelle in dem Flecken im Barnim, der 1375 zwar das Stadtrecht bekommen hatte, aber doch mehr nach Dorf aussah. Schmidt verwurzelte dort und blieb da fast 40 Jahre - bis an sein Lebensende. Weshalb er unter dem Namen "Schmidt von Werneuchen" in die Literaturgeschichte eingegangen ist. Die sich nicht zuletzt deshalb immer noch an ihn erinnert, weil Goethe die Verse dieses Pastors zu dem wunderbaren Spottgedicht "Musen und Grazien in der Mark" inspirierten. De Bruyn zitiert es in voller Länge. Erstens, weil es so gut ist, und zweitens, weil sich darin eine gewisse Anerkennung verberge. "Sich wie Schmidt zum Parodieren zu eignen, ist gewissermaßen auch ein Verdienst."

De Bruyn findet auch nicht alles schön, was Schmidt zusammenreimte. Er erklärt aber, woher dessen Vorliebe fürs Landleben kam. Schmidt wurde 1764 in Fahrland im Havelland geboren. Bis zum frühen Tod seines Vaters, der ebenfalls Pfarrer war, muss er das einfache Leben dort als Paradies empfunden haben. Er hat sich jedenfalls immer danach zurückgesehnt und sah deshalb in Werneuchen sein Lebensziel erfüllt. Dass seine Verse sich mit nichts anderem als mit der Huldigung seines stillen, biederen Glücks befassten, ist damals schon zunehmend mit Befremden zur Kenntnis genommen geworden. Schmidts literarische Produktivität sei schließlich an der eigenen Zufriedenheit gestorben, schreibt de Bruyn und hält das, woran sich der Pfarrer in späteren Jahren "unglücklich versuchte", für gründlich misslungen. Das betrifft die gekünstelt wirkenden Gedichte, mit denen er den Tod seiner Frau verarbeitete, und seine Ritter- und Schauerballaden. Die seien - de Bruyn zitiert Theodor Fontane - mehr lächerlich als schauerlich gewesen.

Gleichwohl lobt dieses Buntbuch die naive Originalität von Schmidts frühen Gedichten und seinen Mut und Eigensinn, der märkischen Kargheit Poesie abzutrotzen. War Schmidt ein Poet oder ein Dilettant? Irgendwie beides, ist das Resümee dieses Bändchens, das de Bruyn hier und da mit der unfreiwilligen Komik Schmidts würzt. Indem er zum Beispiel an den Besuch des Berliner Komponisten und Dirigenten Karl Friedrich Zelter bei Schmidt erinnert. Der beschrieb seinem Duzfreund Goethe Schmidts runden Kopf "als eine Art Kohlhaupte, dem Augen und Mund eingeschnitten zu sein scheinen". Zelter nennt Schmidt in diesem Brief halb lästerlich, halb anerkennend "unseren Sandpoeten". De Bruyn hat sich dieses Wort für den Titel dieses reizenden, humorvollen, kritischen Buntbuches geborgt. Dass mit einer Anerkennung Goethes schließt: Man hätte sich über Schmidt "nicht lustig machen können, wenn er nicht als Poet wirkliches Verdienst hätte, das wir an ihm zu ehren haben."

Günter de Bruyn: "Der Sandpoet. Friedrich Wilhelm August Schmidt, genannt Schmidt von Werneuchen", Frankfurter Buntbuch Nr. 60, 32 S., 8 Euro; Buchvorstellung 11. Juli, 19 Uhr, Kleist-Museum, Faberstr. 7, Frankfurt (Oder), Tel. 0335 3872210