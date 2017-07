artikel-ansicht/dg/0/

Was die Hennigsdorfer auf dem ersten Flugblatt lesen, hebt sich deutlich von dem ab, was zumindest die Kandidaten Thomas Günther (SPD) und Ursel Degner anstreben (Die Linke).

"Ich war schon immer dafür, Missstände aufzuzeigen", bekennt Martin, der zu DDR-Zeiten aus politischen Gründen inhaftiert war. Jetzt ist er dafür, dass Hennigsdorf keine Flüchtlinge mehr aufnimmt. "Weitere werde ich ablehnen", schreibt er und erklärt am Telefon, wie das praktisch funktionieren soll: "Da fährt der Bus mit den Flüchtlingen zurück ins Landratsamt. Und ich fahre mit. Naja, vielleicht schicke ich nicht den ersten Bus weg." Außerdem will er einen Volksentscheid ansetzen, bei dem die Hennigsdorfer entscheiden sollen, wie viele Flüchtlinge wir aufnehmen oder nicht: "Da gibt es drei Zahlen, und dann wird abgestimmt." Dass das rechtlich nicht möglich ist, interessiert Martin weniger. Der 57-Jährige berichtet, dass ihm ältere Hennigsdorfer von ihrer Angst vor Ausländern berichtet hätten. Außerdem hätten Asylbewerber auf der Havelbrücke nach Stolpe-Süd Kinder belästigt. Als er dazu Konkreteres erzählen soll, kommt der 57-Jährige ins Schwimmen. Mit mehr, als dass "eine Frau mir erzählt hat, dass ihre Tochter angesprochen wurde", hat er nicht aufzuwarten. Für ihn ist das aber Grund genug, "den Aufbau einer 100 Personen starken städtischen Sicherheitseinheit" zu fordern. Diese ehrenamtliche Nachbarschaftsstreife, wie er das nennt, "soll zu bestimmten Zeiten bestimmte Gebiete begehen." Wenn diese Zeuge einer Straftat werden, sollen sie die Polizei rufen. Nur ist Martin skeptisch, dass diese auch kommt. Darum möchte er dieser Ordnungstruppe weitere Kompetenzen einräumen, die in Richtung Selbstjustiz gehen: "Die sollen selbst für Ordnung sorgen. Notwehr ist erlaubt. Dann machen die das mit ihren Händen und tun mit denen irgendwas." Gelten soll das auch, wenn die Streif Sachbeschädigungen beobachtet. Für ihr Ehrenamt sollen diese Ordnungshüter eine Entschädigung erhalten.

Der parteilose Kandidat will sich aber nicht nur um die Sicherheit, sondern auch um die Wirtschaft kümmern. Firmen, die "50 Arbeitsplätze für mindestens zehn Jahre schaffen, könnten ein Grundstück kostenfrei nutzen". Die Stadt soll Investoren also den gewünschten Platz zeitlich begrenzt schenken. Um die Freude am Einkauf zu erhöhen, möchte er einen weiteren Discounter ansiedeln und die Havelpassage mit Glas überdachen sowie kostenfreies WLAN einrichten. Vorgenommen hat er sich auch, den Bahnhofstunnel aufzuhübschen. Die Farbe dafür spendiere er, die Mitarbeiter des Rathauses will er bitten, den Pinsel zu schwingen. Zudem will er Grundstücke an der Havel für Freizeitaktivitäten öffnen und der Seniorenarbeit mehr Geld spendieren.

Martin ahnt wohl, dass es mit den Unterschriften knapp wird. Sollte er nicht zur Wahl zugelassen werden, "werde ich dafür sorgen, dass die ganze Wahl wiederholt wird. Es wird noch richtig bunt!". Daran arbeitet er schon jetzt. Beim Landeswahlleiter hat er sich darüber förmlich beschwert, dass er im Rathaus nicht seine Unterschriftenliste einsehen darf. Der Landeswahlleiter ist allerdings gar nicht für Bürgermeisterwahlen zuständig und hat das Schreiben an den Kreis gesandt. Nachdem Stadtwahlleiterin Jutta Benesch Stellung genommen hat, bescheinigt die Kommunalaufsicht: "Ein Fehlverhalten konnte nicht festgestellt werden."