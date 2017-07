Gemeinde hat neuen Hausmeister

artikel-ansicht/dg/0/

Berkenbrück (MOZ) Die Suche nach einem Gemeindearbeiter ist erfolgreich gelaufen, teilte Bürgermeister Andy Brümmer mit. Auf die Stellenausschreibung hatten sich 62 Interessenten aus der Region und von weit her beworben. "Uns war schon wichtig, dass unser neuer Gemeindearbeiter, in der Nähe wohnt und schnell vor Ort sein kann", sagte Brümmer. Zu den Aufgaben zählen unter anderem Winterdienst, Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten am Strand, in der Kita und auf dem Friedhof. Die Wahl fiel auf einen 34-jährigen Berkenbrücker, der am 1. Dezember seine Arbeit antreten soll. Die Neubesetzung wurde nötig, weil der langjährige Gemeindearbeiter Bernd Heinze sich in den Ruhestand verabschiedet.