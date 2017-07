Kunsttage der Werkstatt Lobetal

artikel-ansicht/dg/0/

Lobetal (MOZ) Noch bis zum 14. Juli treffen sich unter dem Dach der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal und ihrer kreativen Werkstatt, die es seit 50 Jahren bereits gibt, Künstler in einem geschützten Rahmen. Sie arbeiten trotz psychischer und physischer Einschränkungen an ihren Arbeiten, zeichnen oder töpfern und sind auf ihre Weise kreativ. Gemeinsam entstehen Arbeiten, die später auch zu sehen sind. Die Gäste aus Bielefeld, Berlin und Pszczwe in Polen werden von verschiedenen heimischen Bildhauern und Streetart-Künstlern begleitet. Auch ein unterhaltsames Begleitprogramm wurde organisiert. Auch Teilnehmer aus der kreativen Werkstatt Lobetal, die gewöhnlich unter dem Dach der Stiftung arbeiten, werden sich an den Kunsttagen beteiligen. 16 sehr unterschiedliche Frauen und Männer stellen in dieser Woche bemerkenswerte Stücke her. Die künstlerische Leitung hat Stefan Hoeferlin übernommen.