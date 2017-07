artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Monta Abdel ist das 200. Baby, das in diesem Jahr im städtischen Krankenhaus zur Welt gekommen ist. Der Junge wurde am 7. Juli geboren. "Wir freuen uns über steigende Geburtenzahlen: 2016 wurden gegenüber 2015 46 Babys mehr geboren, die 200. Geburt im vergangenen Jahr wurde am 31. Juli registriert", sagt Geschäftsführer Till Frohne.