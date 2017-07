Meisterposaunist gibt Workshop im Swing

artikel-ansicht/dg/0/

Wollen die Stadtpfarrkirche zum Swingen bringen: Der Posaunenchor der Kirchengemeinde Müncheberger Land freut sich auf ein Workshop-Wochenende mit dem posaunenden Meister des Swing Richard Roblee. Zu zwei Konzerten am Wochenende werden die musikalischen F © Manfred Ahrens

Sie hätten den emeritierten Professor für Jazz und Big Band der Musikhochschule Würzburg für ein Probenwochenende gewinnen können, teilt Chorleiter Friedemann Scholle mit. "Unter seiner fachkundigen Anleitung werden wir uns gemeinsam mit Bläsern aus benachbarten Posaunenchören im Swing üben."

Auch die musikinteressierte Öffentlichkeit kann davon profitieren, denn die insgesamt 60 Bläserinnen und Bläser des Kirchenkreises Oderland-Spree sowie das Schlagzeug werden zu einer swingenden geistlichen Abendmusik am Sonnabend, 18 Uhr, und zu einem festlich swingenden Bläsergottesdienst am Sonntag, 10 Uhr, in der Stadtpfarrkirche Erlerntes zu Gehör bringen.