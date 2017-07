Aus der Hexe wird eine liebe Oma

artikel-ansicht/dg/0/

Lebus (MOZ) Bei bestem Sommerwetter gastierte am Sonntagnachmittag auf Einladung des CVJM das Theater Frankfurt in der Stadt. Das Schauspielensemble führte im gut besuchten Atrium der Kirche das Märchenstück "Rapunzel" auf. Christina Hohmuth entführte als Hexe das Publikum gemeinsam mit drei weiteren Ensemblemitgliedern in eine bunte, aber konfliktreiche Märchenwelt.