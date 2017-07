Neptun steigt aus den Fluten des Obersees

artikel-ansicht/dg/0/

Lanke (MOZ) Aus den Fluten seines Reiches im Obersee stieg Neptun am Sonnabendnachmittag auf, begleitet von seinen Häschern Elisa und Dustin. Der Kahn strandete am Ufer des Strandbades. An die 400 Besucher waren der Einladung des Ortsbeirates zum nunmehr dritten Neptunfest in Lanke gefolgt. Rund 40 Kinder ließen sich vom Wassergott (alias Danilo Wähner) taufen. Einen Schluck Oberseewasser und eine Kostprobe Gummibärchensuppe mussten sie über sich ergehen lassen - dann folgte die Namensgebung. Ob "Schleimiger Wattwurm" oder "Stolzer Kaiserfisch" - der Fantasie waren dabei keine Grenzen gesetzt. Jedes Kind bekam seine "Taufurkunde" selbstverständlich mit nach Hause.