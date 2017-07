Sorgenfreierer Blick auf dunkle Wolken

artikel-ansicht/dg/0/

Finowfurt (MOZ) Die Gemeinde Schorfheide hat etwa zwei Millionen Euro in den Sand gesetzt - und ist auch noch stolz darauf. Jubelnd hielt Bürgermeister Uwe Schoknecht am Montagmorgen ein Stück des rotweißen Absperrbandes in den Händen, das er soeben mit Ortsvorsteher Wilhelm Westerkamp, Planer Hans-Ulrich Schulz und den Vertretern der beteiligten Baufirmen durchgeschnitten hatte, um symbolisch die neue Regenwasserleitung für Finowfurt zu übergeben."Nach menschlichem Ermessen haben wir mit dieser Investition alles Machbare dafür getan, die gut 1800 Einwohner im südlichen Bereich des Ortsteiles zukünftig vor Schäden durch Starkregen zu bewahren", hatte Uwe Schoknecht kurz vor dem feierlichen Scherenschnitt gesagt. Und an die Wetterkatastrophe vom 4. Juli 2009 erinnert, bei der in der Reihenhaussiedlung Schöpfurter Ring am Tag des Flößerfestes nach stundenlangem Niederschlag etliche Erdgeschosse vollgelaufen waren. "Ich habe in Wohnzimmern gestanden, in denen meine Gummistiefel nicht mehr reichten und das Laminat schon herumschwamm", blickte der Bürgermeister zurück. Wer dies miterleben musste, schaue seither traumatisiert auf jede dunkle Regenwolke.