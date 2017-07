Auf den Wegen der Musik

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Ein ganz besonderes Konzert mit vier verschiedenen Ensembles, an vier verschiedenen Orten, vier Stunden lang erlebte am Sonntag in Angermünde seine Premiere und traf den Nerv des begeisterten Publikums. Das Wandelkonzert nahm seine Zuhörer mit auf einen Spaziergang durch musikalische Musikstile und durch die historische Altstadt. Rund 100 Gäste, darunter viele auswärtige Besucher aus Berlin und Touristen, die gerade in der Uckermark Urlaub machen, ließen sich von der Idee inspirieren und folgten der Musik von Kirche zu Kirche. An jedem Ort erwartete sie ein kleines halbstündiges Konzert. Dazwischen blieb Zeit zum Plaudern bei kleinen Stärkungen mit Kaffee, Kuchen und Erfrischungen und zum gemütlichen Wandeln durch die Straßen und Gassen zum nächsten Konzertort. So ließ sich die historische Altstadt einmal auf andere Weise entdecken und mit der Musik zu einem besonderen Erlebnis verbinden.