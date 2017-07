Tipps gegen Abzocke im Internet

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Betreuungsverein der Lebenshilfe und die Betreuungsbehörde der Stadt Frankfurt laden am Mittwoch ehrenamtlich tätige rechtliche Betreuer und Interessenten zu einer Informationsveranstaltung zum Thema "Vorsicht Verbraucherfalle! Abzockmethoden am Telefon und im Internet" ein. Referent Jan Wilschke, der Leiter der Frankfurter Beratungsstelle der Verbraucherzentrale Brandenburg, stellt anhand praktischer Beispiele verschiedene Abzockepraktiken vor und gibt Tipps, wie man sich davor schützen kann. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr im Präventionsraum des Gesundheitsamtes in der Logenstraße 6.