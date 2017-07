Werkstatt-Asyl im Kirchenhaus

artikel-ansicht/dg/0/

Buckow (MOZ) Sie kommen jedes Jahr gern nach Buckow, um sich von Johanna Arndt in Interpretation und musikalischer Gestaltung schulen zu lassen. Die Chanson-Werkstatt bereichert seit 15 Jahren den Literatursommer am Brecht-Weigel-Haus, 2017 aber muss umgezogen werden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1587863/

Die letzte Juli-Woche ist für Johanna Arndt seit 15 Jahren belegt. So lange führt die Interpretin, Gesangspädagogin und langjährige Dozentin der Uni Potsdam als Bestandteil des Literatursommers am Brecht-Weigel-Haus die Chanson-Werkstatt durch.

Verlässliche Partner sind seit Langem die Korrepetitoren Christiane Obermann oder Patrick Wildermuth, feste Adresse für das Auftakt- und das Abschlusskonzert war bislang das Brecht-Weigel-Haus. "Diesmal aber ist alles anders", kündigt Johanna Arndt vor Beginn des beliebten und erneut voll belegten Interpretations-Workshops an.

Das Atelierzimmer im Gartenhaus an der Bertolt-Brecht-Straße steht seit Restaurierung des Mobiliars nicht mehr zur Verfügung. Die öffentlichen Konzerte müssten nach draußen verlegt werden, wofür es indes keinerlei Schlecht-Wetter-Alternative gibt, die Johanna Arndt schmerzlich vermisst. Als im vergangenen Jahr das von Kursteilnehmern gestaltete Programm "Vom Schiffbauerdamm zum Brodway - auf den Spuren von Kurt Weill" bereits draußen stattfand, brach ein Gewitter los. Das solle unbedingt vermieden werden. Alle Teilnehmer arbeiten mit Mikrofon, weil auch interessierte Laien stets zu den Teilnehmern der Werkstatt zählen, denn die Verständlichkeit müsse beim Publikum gewährleistet sein.

Technik, Kulissen, Beamer, Leinwand sind für die stets unter einem Motto stehenden Kurse - diesmal lautet der Titel "Und immer wieder kräht der Hahn - in der Geschichte des Chansons geblättert" - daher unerlässlich. "Für eine moderne schnurlose und damit open air einsetzbare Variante fehlt uns jedoch das Geld", verweist die 77-jährige Gesangslehrerin auf die Hürden.

Man sei daher sehr froh darüber, dass dem Kurs im Seminargebäude der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde "Asyl" gewährt wird. "Wir finden hervorragende Probenbedingungen", bescheinigt sie Pfarrerin Inge Clausonet und wird im dortigen kleinen Saal zum Dankeschön mit ihrem Pianisten Patrick Wildermuth am 27. Juli, 19 Uhr, ihr Dietrich-Bonhoeffer-Programm aufführen.

Das eigentliche Auftakt-Konzert der Künstlerin, eine Hommage an die verstorbene Gisela May, wird in die Galerie zum Alten Warmbad verlegt und dort am 28. Juli, 19 Uhr, zu hören sein. Für die Abschlusspräsentation konnte man die Reha-Klinik in der Lindenstraße gewinnen - allesamt wetterfest.

Dennoch hofft die gestandene Chanson-Interpretin für 2018 auf eine Alternative am Brecht-Weigel-Haus. "Dort gehört unser Stoff einfach hin." Man fühlt sich eben Bertolt Brecht, Hanns Eisler, Kurt Weill verpflichtet. Langfristig könne sich Johanna Arndt für 2018 auch darauf einstellen, mit einem Kurs mal ohne Bühnen-Utensilien zu agieren. Doch das beeinträchtige den Kurs-Inhalt deutlich. Vielleicht ließe sich ja ein Segel spannen ...