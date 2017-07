Eltern-Kind-Zentrum und Gehwegebau

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Wenn die Gemeindevertretung am Mittwoch, um 18.30 Uhr, im Rathaus zusammenkommt, müssen ganze 34 Tagesordnungspunkte abgearbeitet werden. Unter den Beschlussvorlagen findet sich eine Prioritätenliste zur Erneuerung von Gehwegen. Die Verwaltung hat insgesamt zehn Maßnahmen benannt, die nach und nach umgesetzt werden sollen. An vorderster Stelle stehen die Gehwege an der Prager- und Rüdersdorfer- sowie an der Steinstraße. In den Ausschüssen gab es, verbunden mit kleinen Änderungen, jeweils grünes Licht. Entscheiden sollen die Gemeindevertreter außerdem über die Errichtung eines Eltern-Kind-Zentrums, zwei Richtlinien zu privat organisierten und finanzierten Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen sowie über Varianten für das Haus des Sports.