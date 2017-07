Zwei neue Projekte für Kita-Kinder

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1587866/

Aktuell werden in Panketaler Kindereinrichtungen 1770 Mädchen und Jungen vom Kleinkind- bis zum Hortalter betreut. In acht kommunalen Einrichtungen erleben 1155 Mädchen und Jungen abwechslungsreiche Tage. Weitere 456 Kinder gehen in Einrichtungen in Berlin oder Bernau, Ahrensfelde, Stüdenitz, Hoppegarten und Wandlitz sowie in sechs Kitas und Horte von freien Trägern. Größte Einrichtung in Panketal ist mit 201 Kindern der Hort Kinderhaus Fantasia, gefolgt von 162 Pankekindern.

Um auch für die nächsten Jahre gerüstet zu sein, treibt die Gemeinde gemeinsam mit freien Trägern in den kommenden zwei Jahren zwei Vorhaben voran. Rainer Fornell (SPD), Bürgermeister der Gemeinde, sieht darin eine wichtige Vorsorge, um auch für Familien weiter attraktiv zu bleiben.

Eines der Vorhaben ist die Kita Bernauer Straße, die 110 kommunale Plätze vorhalten soll. Nach Angaben des Verwaltungsleiters komme man dort möglicherweise ohne ein Bebauungsplanverfahren aus. Dies wurde geprüft. Durch Umstrukturierungen und Umbauten planen auch die Johanniter, die bereits Einrichtungen im Ort betreiben, mehr Plätze zu schaffen. Auf dem ehemaligen Krankenhausgelände soll Raum für zusätzliche Kita-Plätze entstehen. Die Johanniter haben dort bereits die Kita Traumschloss. Sie soll gemeinsam mit dem Wichtelhaus, einer kleineren Einrichtung der Johanniter an der Schönerlinder Straße, den Neubau beziehen.

130 Plätze als eine durchschnittliche Kita-Größe wurde vor einigen Monaten während der Diskussion im Gemeindeparlament angenommen. Aus Sicht des Bürgermeisters fügten sich 30 zusätzliche Plätze in diesen Rahmen ein. Es bestehe ein Bedarf an Kitaplätzen, wie auch das Jugendamt festgestellt habe, betonte er in der Diskussion.

Die Belegung der Kitas falle im Jahresverlauf unterschiedlich aus, so Fornell. Mit der Einschulung im ausgehenden Sommer würden stets viele Plätze frei, die im Verlauf des Jahres nach und nach wieder besetzt würden.

Auch der Hort Schwanebeck, der Ende dieses Monats seinen Neubau am Campus beziehen wird, ist mit Vorschau errichtet worden, wie Fornell weiter betont. So sollen 280 Plätze für die Grundschulkinder bereitstehen. 5,2 Millionen Euro hat die Gemeinde dafür ausgegeben, um optimale Bedingungen mit Blick in die Zukunft in dem prosperierenden Ortsteil vorhalten zu können. "Am Standort Schwanebeck werden wir mit diesen Plätzen mehr Möglichkeiten haben als bisher. Wir reizen aktuell die Kapazität noch gar nicht aus", stellt Rainer Fornell fest.

Mit einem klugen Raummangement soll es möglich sein, die überwiegende Mehrzahl der Wünsche nach einem Kita-Platz auch in der Zukunft zu befriedigen. Zahlreiche Eltern aus Panketal bringen den Nachwuchs auch in Einrichtungen in Arbeitsplatznähe unter. So gehen allein 77 Mädchen und Jungen in Berliner Kita und Horte.

Wie sich die Kinderzahlen genau entwickeln, das sei nicht so klar zu sagen, erläutert Fornell. Zwischen 2000 und 2015 hat sich Panketal von 16 000 Einwohnern auf 20 100 verändert. "In den zurückliegenden 25 Jahren haben wir unsere Einwohneranzahl sogar fast verdoppelt", weiß das Gemeindeoberhaupt zu berichten. Glaubt man den Statistikern, die einmal jährlich das Jahrbuch vorlegen, dann sollte Panketal bis 2030 sogar auf 19 400 Einwohner schrumpfen, und somit könnten auch Kita-Bedarfe sinken. Ob das so kommt, weiß keiner. 20 168 Panketaler sieht die Statistik für das Jahr 2020 vor. Darauf zu reagieren, das bleibe die Herausforderung für die Gemeindevertreter und auch die Verwaltung in der Zukunft.