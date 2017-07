artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Die erste Mannschaft des Tischtennisverbandes Brandenburg, in deren Reihen mit dem 56-jährigen Gerald Stamm auch ein Spieler von der BSG Pneumant Fürstenwalde stand, der an Nummer 1 geführt war, hat beim 34. Schiedsrichtertreffen der sieben Nordverbände und des Westdeutschen TTV zum dritten Mal in Folge gewonnen - und darf somit den Wanderpokal behalten. Dabei gab es in der Vorrunde Licht und Schatten, entschied wie im Vorjahr gar erst die Balldifferenz über den Einzug in die Finalrunde.

Nach dem Auftakt-6:0 über die zweite Vertretung aus Schleswig-Holstein blieb der Titelverteidiger, deren routinierte Akteure mittlerweile überwiegend in der Landesliga unterwegs sind, gegen den WTTV II sogar ohne Satzverlust. Die gastgebenden Berliner aber schickten eine junge und schlagstarke Truppe ins Rennen, und dies bekamen die Brandenburger zu spüren. Beide Doppel gingen verloren, Stamm verkürzte mit einem 3:0 gegen Thomas Brunner, während Béla Balint (JSV Schwedt) am Nachbartisch gegen Stefan Labitzke chancenlos war. Aber der Favorit stemmte sich gegen die drohende Niederlage. Gerd Sablitzki (TSV Stahnsdorf) gewann in fünf Sätzen gegen Leon Helms, Thomas Kolling (TTC Finow-Gewo Eberswalde) in vier gegen Martin Becker. Durch das 3:3 mussten bei Punkt- und Satzgleichstand die Bälle ausgezählt werden, und da hatten die Brandenburger eine um plus zehn bessere Bilanz aufzuweisen, zogen somit überaus glücklich in die Endrunde der besten vier Mannschaften ein. 16 Teams hatten in Vierergruppen die Final-Teilnehmer ermittelt.

Der Vorjahressieger setzte sich zunächst mit 4:2 (16:10 Sätze) gegen Mecklenburg-Vorpommern durch, bezwang auch den WTTV I (5:1/16:8). So kam es einmal mehr zum Showdown mit der Mannschaft SachsenAnhalt I, der ein Unentschieden zum Turniersieg gereicht hätte.

Nach den Doppeln hieß es 1:1, Stamm und der 57-jährige Balint sorgten mit Vier-Satz-Siegen über Meik Vollmer und Guido Burgemeister für die 3:1-Führung des TTVB. Kolling, mit 43 der Youngster im Team, konnte sich gegen Andreas Fricke nicht steigern und unterlag glatt. So lag die ganze Last auf den Schultern des 61 Jahre alten Routinier Sablitzki, der gegen die Jüngste der Anhaltiner, Marion Vollmer, alles in die Waagschale warf und mit einem 3:1-Erfolg einen wahren Jubelschrei seiner Mitspieler auslöste.

Die zweite Vertretung des TTVB war verhalten in das Turnier gestartet - in der Vorrunde 0:6 gegen Sachsen-Anhalt I, 1:5 gegen Schleswig-Holstein I, 4:2 gegen Hamburg II -, spielte aber in der Runde um die Plätze 9 bis 12 ihre ganze Routine aus. Mit 4:2-Siegen über Bremen I und Schleswig-Holstein II sowie einem 3:3 gegen Berlin II gelang Gunter Justin (Blau-Weiß Eggersdorf), Ludolf Sonnabend (Motor Wildau), Giselher Segieth (Lok RAW Cottbus), Harald Pospiech (Blau-Weiß Petershagen), Werner Neumann (TTC Frankfurt) und Steffen Löffler (Automation Cottbus), der auch so etwas wie der Koordinator der beiden brandenburgischen Teams für die jährlichen Schiedsrichtertreffen ist, die etwas überraschende einstellige Platzierung.

Beim abendlichen Bankett und der Siegerehrung wurden auch die besten Einzelspieler ausgezeichnet. Gerald Stamm konnte mit der beeindruckenden Bilanz von 5:0 Siegen und 15:2 Sätzen die Trophäe für die an Position 1 Gesetzten in Empfang nehmen. Der Mannschaftspokal machte derweil Bier-gefüllt die Runde. Bela Balint nahm ihn dann mit nach Schwedt, um sich um die Gravur der Siegernamen zu kümmern - war ihm Vorjahr vergessen worden -, ehe der "Pott" in der TTVB-Geschäftsstelle in Straus-berg seinen Platz finden wird.

Wie bei den Treffen der Schiedsrichter üblich, gab es am Tag nach dem Wettkampf noch ein kulturell-touristisches Beisammensein, in diesem Falle eine von Walter Zickert organisierte, eineinhalbstündige Brückenfahrt durch Berlin, die großen Anklang fand.

Übrigens stehen Termin und Ort für das 35. Turnier der Gilde bereits fest: Der Westdeutsche Tischtennis-Verband fungiert vom 10. bis 12. August 2018 in Bochum als Gastgeber. Und die Brandenburger müssen einen neuen Wanderpokal stiften, nachdem der alte nunmehr in ihren Besitz übergegangen ist.