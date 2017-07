Feiern mit DJ Ötzi

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Von Freitag bis Sonntag wird in Frankfurt und Slubice das 14. Hansestadtfest Bunter Hering gefeiert. Der Stadtbote stellt in loser Folge einzelne Programmhöhepunkte vor. Heute: ein musikalischer Leckerbissen aus Tirol.

"Ich habe mich lange und ausführlich mit der Frage nach dem Sinn meines Lebens auseinandergesetzt und weiß jetzt, dass ich die Gabe habe, den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu malen", so DJ Ötzi. Gesagt - getan! Der österreichische Exportschlager kommt mit seinem neuen Album "Von Herzen" an die Oder und feiert die Liebe und das Leben an sich.

Neben eingängigen und nachdenklichen Balladen hat DJ Ötzi, der Held in Lederhosen, aber natürlich jede Menge partytaugliche Hits im Gepäck. Mit mehreren Nummer-1-Songs, diversen Gold- und Platinauszeichnungen und dem Mega-Hit "Ein Stern (der deinen Namen trägt)" aus dem Jahr 2007 hat DJ Ötzi alle Rekorde gebrochen.

Er gehört mit mehr als 16 Millionen verkauften CDs zu den erfolgreichsten Musikern aus dem deutschsprachigen Raum weltweit. Seine Karriere begann dabei schon 1999 mit seinem Stadion-Hit "Anton aus Tirol". Seitdem schafften es über 20 Singles des Österreichers in die deutschen Hitlisten.

Zuvor tobt Sänger Can Monarc mit fescher Lockentolle im Unisexlook wie ein Derwisch ab 20.15 Uhr über die Stadtwerke- bühne. Zusammen mit den Musikern bieten "Do I Smell Cupcakes" üppigen Indie-Rock: Der Bass pumpt, die Snare rast und die Gitarre hallt - die "Cupcakes" spielen groß auf. Mit ihrem neuen Album "Chronicles" touren die Jungs jetzt auch wieder durch Deutschland. Die Band gewann 2016 beim Wettbewerb "local heroes Brandenburg".

Freitag, 21.45 Uhr, Stadtwerkebühne am Rathaus