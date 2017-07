Zwei Tage Spaß an der Brücke

artikel-ansicht/dg/0/

Showberries: Eine Band aus Viertklässlern der Grundschule Fred-Vogel bot zum Brückenfest einen glanzvollen Einstand. Oskar (Bassgitarre), Willi (E-Gitarre), Toni am Schlagzeug, Lina am Keyboard und Frontfrau Lina sind begeisterte Musiker. Für ihren großen © Thomas Voigt

Davon überzeugten sich auch die Delegationen aus den Partnerstädten Sleaford in England und Marquette lez Lille in Frankreich, die schon zum Partnerschaftsabend am Donnerstag in der Gemeinde weilten, und Skwierzyna in Polen, die zum Jahresempfang Präsente verteilte.

Fürs Brückenfest hatten sich die Standinhaber allerhand einfallen lassen. Es gab sportliche und spaßige Wettbewerbe bei der TSG und den Märkischen Löwen, aber auch Nachdenken und kühles Taktieren bei den Schachfreunden waren gefordert. Der Heimatverein präsentierte stolz die neuesten Hefte aus der Ortsgeschichte von der Ortschronistin Petra Becker und in bewährter Weise auch von Hans Keller.

Der Auftritt der Einradtruppe Fredersdorf-Vogelsdorf erfreute wie immer mit viel Schwung und bravouröser Koordination. Stolz berichtete Klaus Häcker über die Erfolge, seit 2010 siebenfacher Ostdeutscher Meister mit der Großgruppe, und von Janine Bleske, Trainerin, die am Freitag vom Bürgermeister und der Gemeindevertretervorsteherin gleichermaßen geehrt wurde.

Mit viel Beifall wurden die Darbietungen der Mädchen und Jungen aus der Fred-Vogel-Grundschule bedacht, die als Band The Showberries, als Chor und als Linedancer in Erscheinung traten.

Eine weitere bunte Attraktion boten Schüler aus Köpenick von der Artistenschule "contraire on stage". Sie erfreuten das Publikum mehrfach mit Jonglagen und Tischakrobatik - wenngleich die Bühne für manch eine Übung zu niedrig erschien. Die Leiterin der Schule, Jutta Schönherz, ist seit einiger Zeit Einwohnerin der Gemeinde. Einen mitreißenden Ausschnitt aus ihrem Trainingsprogramm zeigten die Damen von der SG Rot-Weiß Vogelsdorf. Vereinschefin Christine Müller berichtete von inzwischen 135 Fredersdorf-Vogelsdorferinnen, die in mehreren Gruppen gern zusammen Sport treiben. "Wir wünschen uns mehr Trainingszeiten und -räume", sagte sie an den Bürgermeister Thomas Krieger gewandt.

Da Vogelsdorf seit vielen Jahren eines der großen, traditionsreichen Zentren des Country-Lebens in der Region ist, freuten sich die Anhänger sehr auf den Abend mit mehreren Bands und ließen mit der mitreißenden Musik die Brückenbögen beben.

Nicht nur die 100 vom Bürgermeister gesponserten Bratwürste lockten am Sonntag die Senioren auf den Platz vor der Bühne. Dort zeigte noch einmal die Tanzgruppe Massandore aus Marquette lez Lille ihr Können und der Männerchor erfreute die Gäste wie das Roland-Kaiser-Double. Und während seiner Zelt-Sprechstunden nutzte der Bürgermeister die Gelegenheit, mit seinen Bürgern zu reden.