Amtsdirektor lässt Auflagen prüfen

artikel-ansicht/dg/0/

Lebus (MOZ) Die Havarie an der Biogasanlage Petershagen wird möglicherweise auch Forderungen seitens der Gemeinde Zeschdorf und des Amtes nach sich ziehen. Das erklärte Lebus Amtsdirektor Heiko Friedemann auf Nachfrage. Am 1. Juli waren durch einen technischen Defekt Gärreste auf anliegende, bewohnte Grundstücke gelaufen, so dass es auch zu gesundheitlichen Schäden der Anwohner gekommen ist. Das Landesumweltamt, das den Betrieb der Anlage auf höher gelegenem Areal und so in unmittelbarer Nähe zu Wohngrundstücken genehmigt hatte, will zwar selbst die Sicherheit der Biogasanlage prüfen lassen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1587871/

Von Seiten des Amtes und der Gemeinde will Heiko Friedemann allerdings ebenfalls prüfen, welche Forderungen erhoben werden, um ein erneutes Überschwemmen mit Gärresten dort und an anderen vergleichbaren Standorten auszuschließen.

Dies ist ein Punkt, den Landrat Gernot Schmidt im Nachgang zur Havarie hervorhebt. Die Gemeinde und die Amtsverwaltung sind in solchen Fällen in der Verantwortung, sich für die Sicherheit der Bürgern einzusetzen und möglicherweise sogar die erteilten gemeindlichen Einvernehmen zurückzuziehen. In einem solchen Fall könne es zwar auch gerichtliche Auseinandersetzungen geben. Die könne aber die Verwaltung besser gestalten, als der einzelne, von der Havariebetroffenen Bürger.

Klar in der Verantwortung stehe aus Sicht des Landrates die Amtsverwaltung in punkto öffentlicher Information. Bei solchen lokalen Schadensfällen sei die Verwaltung verpflichtet, die Öffentlichkeit zu informieren. Gernot Schmidt verweist dabei auf das Pressegesetz. Das sieht Heiko Friedemann indes ganz anders. Innerhalb der Verwaltung gebe es am Wochenende keinen Bereitschaftsdienst. Das Ordnungsamt habe ledigliche einen Mitarbeiter. In dem Brand- und Katastrophenschutzplan des Amtes sei der Punkt Information der Öffentlichkeit nicht enthalten. "Bei einem größeren Brand oder ähnlichem bin ich es, der entscheidet, ob und in welcher Form darüber informiert wird", so Friedemann. Im Fall Petershagen wurde so entschieden, dass der Vorfall nur zufällig bekannt wurde.