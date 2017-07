Berliner Senat will Haushaltsentwurf für 2018/2019 beschließen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Der Berliner Senat aus SPD, Linken und Grünen will am Dienstag in seiner Sitzung (10.00 Uhr) den Entwurf für den Doppelhaushalt für die Jahre 2018 und 2019 beschließen. Die Ausgaben sollen bei rund 27 Milliarden Euro im kommenden Jahr und knapp 28 Milliarden Euro im Jahr 2019 liegen.