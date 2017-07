Staatskanzlei kauft Instrumente

artikel-ansicht/dg/0/

"Es liegt im erheblichen Landesinteresse, die Neue Musik in Brandenburg besser aufzustellen", so Ministerpräsident Dietmar Woidke. "Das gelingt uns mit der Finanzierung der neuen Musikinstrumente für dieses außergewöhnliche Ensemble in idealer Weise."

"Quillo" wurde unter der Leitung von Ursula Weiler im Jahr 2004 gegründet. 2009 hat das Ensemble die Reihe "Neue Musik" ins Leben gerufen und seither viele wichtige Werke des 20. Jahrhunderts aufgeführt.