Gestohlene Ortsschilder werden ersetzt

Ranzig (MOZ) Die Ortsschilder von Ranzig bleiben verschwunden. Darüber informiert Bürgermeister Gerd Mai auf Nachfrage. "Wir hatten gehofft, dass die Täter sich der Schilder entledigen werden, wenn der Vorfall öffentlich wird", gesteht er. Konkrete Hinweise gebe es nicht. Vier von fünf Ortsschildern waren Anfang Juni gestohlen worden - mal wieder. Zwei Schilder gehören dem Landesbetrieb Straßenwesen, eines dem Landkreis und eines der Gemeinde. "Wir sind in der Beschaffung eines neuen Schildes", sagt Lars Reinicke, Sachbearbeiter Straßenverwaltung in Tauche. Auch die Straßenmeisterei in Bornow hat zwei neue Schilder bestellt. "Sie kommen in der 31. Kalenderwoche", heißt es - und damit erst nach dem Helene Beach Festival in Frankfurt (Oder), wo ab und an Ortsschilder zu sehen sind.