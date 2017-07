Zwei Stunden Stromausfall

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Zu einem Stromausfall kam es am Sonnabend 9.32 Uhr in Bad Freienwalde. Ursache sei ein Kabelfehler im Niederspannungsnetz der E.DIS Netz GmbH gewesen, der unter anderem Königsstraße und Georgenkirchstraße betraf, teilte Pressesprecher Danilo Fox mit. Durch unverzüglich eingeleitete Schaltvorgänge der E.DIS-Netzexperten konnte der Stromausfall auf zwei Stunden begrenzt werden. Infolgedessen waren alle ab 11.35 Uhr wieder versorgt. Der entstandene Schaden am Niederspannungsnetz werde heute repariert. Die genaue Ursache kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht benannt werden. Jedoch werde eine Vorbeschädigung des betroffenen Niederspannungskabels vermutet.