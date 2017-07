"Seit einer Woche proben wir täglich"

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Eine Zirkusshow mit allem Pipapo verspricht der Kinder- und Jugendcircus Fantadu aus Wiesenau für sein neues Programm. "Pipapo" erlebt am Donnerstag seine Premiere im Kleist Forum. Janet Neiser sprach vorab mit dem vereinsvorsitzenden "Zirkusdirektor" Göran Wegener.

Herr Wegener, wie oft proben die Kinder und Jugendlichen so kurz vor der Premiere?

Seit einer Woche proben wir eigentlich täglich. Wir hatten am Wochenende gerade die Haupt- und Generalprobe im Frankfurter Kleist Forum. Und bis zum letzten Tag vor der Premiere geht es weiter mit dem Probenbetrieb.

Wie viele Fantadus werden auf der Bühne dabei sein?

Wir haben etwa 200 Kinder und Jugendliche bei uns im Circus, und etwa 180 davon werden bei einer Aufführung auf der Bühne stehen. Die Vorschulgruppe und die erste Klasse, die wechseln sich jeweils ab bei den Aufführungen. Deshalb sind nicht immer alle auf der Bühne.

Welches Einzugsgebiet hat der Kinder- und Jugendcircus?

Die meisten kommen aus dem Amt Brieskow-Finkenheerd, aber insgesamt ist es bunt gemischt. Neuzeller, Müllroser, Eisenhüttenstädter und Frankfurter sind auch dabei. Und eine junge Dame wohnt inzwischen in Forst und kommt immer noch zu uns zum Training.

Wie sieht es altersmäßig aus?

Mit vier Jahren geht es los. Und die Älteste müsste so Mitte 20 sein.

Wie erklären Sie sich denn, dass alle sechs Veranstaltungen im Kleist Forum bereits jetzt ausverkauft sind? Davon träumen andere Künstler.

Das hat sich so herumgesprochen. Die Schulklassen melden sich bereits im September an. Für die ist das einfach ein günstiger Zeitpunkt, so zum Ende des Schuljahres. Dann sind da ja noch die Familien und Freunde. Und viele kommen einfach immer wieder und bringen dann auch neue Besucher mit.

Was verbirgt sich hinter "Pipapo", also dem Titel des neuen Programms?

In dem Programm geht es vor allem um die scheinbaren Nebensächlichkeiten im Leben, die man nicht unbedingt braucht. Aber wenn sie fehlen würden, dann wäre es doch ganz schön traurig. Ich denke, dass ein besonderes Highlight diesmal der Schluss unseres Programms werden könnte. Da haben wir einen Block von drei Nummern nur mit Schwarzlicht. Da sind wir gespannt, wie das ankommt. Bei den Proben sah es richtig toll aus, fand ich.