Neue Erkenntnisse zu Frankfurts Kunstschätzen

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die neuesten Forschungsergebnisse zu den Kunstschätzen der St. Marienkirche stellen Experten verschiedener Fachrichtungen am Sonnabend bei einem Studientag zur großen Ausstellung "Bürger, Pfarrer, Professoren. St. Marien in Frankfurt (Oder) und die Reformation in Brandenburg" vor. Die Veranstaltung richtet sich an Fachleute aber auch an interessierte Laien.