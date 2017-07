Lebensretter und Notarzt-Helfer

artikel-ansicht/dg/0/

Woltersdorf/Grünheide (MOZ) First Responder - zu deutsch: Ersthelfer - sind speziell ausgebildete Kräfte der Feuerwehr, die sich bei Menschen in Not um die Erstversorgung kümmern, bevor der medizinische Rettungsdienst eintrifft. In Woltersdorf gibt es sie seit zehn Jahren, in anderen Gemeinden noch länger.

Hat schon einige Leben gerettet: Caroline Lange im Fahrzeug der First Responder in Woltersdorf, die eine Sondereinheit der Freiwilligen Feuerwehr sind. Der Wagen, Baujahr 1997 mit 160 000 Kilometern, soll in diesem Jahr durch einen neueren ersetzt werden.

Wenn Caroline Lange von der Regionalleitstelle Oderland über ihren Pieper zu einem First-Responder-Einsatz alarmiert wird, erfährt sie noch nicht, was sie erwartet. Sofern sie nicht ohnehin dort ist - als stellvertretende Leiterin der Woltersdorfer Feuerwehr ist das nicht unwahrscheinlich - fährt sie zur Feuerwache in der Berliner Straße, holt das dort geparkte First-Responder-Fahrzeug und macht das Funkgerät an. Erst darüber wird ihr mitgeteilt, worauf sie sich einstellen muss. Zum Beispiel: "Verdacht auf Schlaganfall". "Das hat Datenschutzgründe, den Pieper könnte ja jemand anderes finden", erklärt die 34-Jährige.

Sie fährt dann meistens mit ein bis zwei weiteren Ersthelfern zu dem Menschen in Notlage. Ihre Aufgabe: die Zeit zu überbrücken, bis der medizinische Rettungsdienst eintrifft. Denn bei Herz- und Atemstillstand zählt oft jede Minute. Dafür haben Caroline Lange und ihre Kollegen diverse Hilfsmittel dabei, darunter eine Sauerstoffflasche und einen Defibrillator. "Wir haben schon einigen Menschen das Leben gerettet", sagt sie.

"Es ist ein schönes Gefühl, wenn man jemandem wirklich geholfen hat. Aber es ist auch frustrierend, wenn man das Leben nicht mehr retten konnte, bevor der Notarzt kommt." Bis zu dessen Eintreffen haben die ehrenamtlich arbeitenden Ersthelfer mit Reanimationsmaßnahmen, der Betreuung Angehöriger und beruhigenden Worten für die Patienten alle Hände voll zu tun. In ihrem Wirken sind sie aber eingeschränkt. "Eine Insulinspritze dürfen wir nicht geben, das ist dem medizinischen Fachpersonal überlassen", nennt Caroline Lange ein Beispiel. "Würden wir das machen, liefe das unter Körperverletzung."

Wenn der Notarzt dann da ist, wird ihm berichtet, wie der Patient angetroffen und was bisher unternommen wurde, um ihn zu stabilisieren. In manchen Fällen treffen First Responder und Notärzte auch zeitgleich ein. "Auch dann brauchen sie unsere Hilfe, die sie gerne annehmen", sagt Caroline Lange. Hin und wieder fungieren die Ersthelfer auch als Transportdienst für den Notarzt vom Hubschrauber-Landeplatz zum Patienten. 15 Ersthelfer gibt es in Woltersdorf, darunter sind zwei Rettungs- und ein Notfallsanitäter sowie ein Rettungsassistent. Caroline Lange leitet die Einheit, die es seit zehn Jahren gibt - nach einem Beschluss der Gemeindevertretung. Aus dem Ort ist sie nicht wegzudenken. Immerhin 49 Mal rückten die Ersthelfer 2016 aus. Um auf ihren Job vorbereitet zu sein, haben sie an der Akademie der Gesundheit Berlin/Brandenburg in Bad Saarow einmal jährlich Weiterbildungen (siehe Tagesfrage rechts).

Doch auch wenn zehn Jahre eine beachtliche Zeit sind: Vorreiter für die First Responder in der Region waren Schöneiche und Grünheide, die bereits zur Jahrtausendwende solche Einheiten ins Leben riefen. In Schöneiche gibt es 15 Ersthelfer, die Einsatzzahlen schwanken zwischen 100 und 130. "Die First Responder sind eine feste Größe", sagt Wehrführer Sven Majewski. Ebenso wie in Woltersdorf gibt es ein Einsatzfahrzeug. In Grünheide sind 17 Feuerwehrleute auch Ersthelfer. Wegen der Größe der Gemeinde gibt es vier Fahrzeuge, die auf mehrere Standorte verteilt sind. "2016 gab es um die 160 Einsätze", sagt Gemeindewehrführer Norman Elsner.

In Fürstenwalde gibt es allein in der hauptberuflichen Wachabteilung mehr als 30 First Responder, berichtet Feuerwehr-Chef Jörn Müller. "Sie nutzen keine separaten Wagen, sondern Löschfahrzeuge, die entsprechend ausgestattet sind." 2015 gab es 43 und im vergangenen Jahr 27 Einsätze. Erkner verzichtet auf die Helfer. "In der Stadt sind tagsüber zwei und nachts ein Rettungswagen stationiert", nennt Wehrführer Rolf Stagneth den Grund.