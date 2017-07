Götterscheibe und Berg-Motive

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1587881/

Klingt klasse! Klavierbauer Heiko Seibt (r.) zur Werkstattnacht mit den Musikern Isabel Fischer, Lars Oertel, René Pálffy und Paula Akinsinde (v.r.) in seinem Carziger Pianohaus.

Klingt klasse! Klavierbauer Heiko Seibt (r.) zur Werkstattnacht mit den Musikern Isabel Fischer, Lars Oertel, René Pálffy und Paula Akinsinde (v.r.) in seinem Carziger Pianohaus. © Johann Müller

"Hier sind zum Beispiel Familien, deren Klaviere ich betreue und Künstler-Kollegen", sagt der Gastgeber. Zweien, einem Maler und einem Musiker, stellt er sein Pianohaus zeitweise als Atelier bzw. Übungsraum zur Verfügung. Denn Heiko Seibt und seine Familie leben nicht mehr ständig in Carzig, sind nach Frankfurt gezogen.

Zur 7. Werkstattnacht hat sich der Klavierbauer Künstler aus dem Sächsischen eingeladen, die gleich zwei Kunstgattungen mitgebracht haben - Musik und Fotografie. Es sind die Musiker des inzwischen auf Fünf erweiterten Laurent de Schepper Trio aus Dresden und Leipzig.

Einer von ihnen, Saxophonist und Gitarrist Thomas Bär, ist von Beruf Fotograf. Er hat diesmal im Dienste der Band fotografiert, stellt eine ganze Serie von Berg- und Wandermotiven im großen Verkaufsraum des Carziger Pianohauses aus.

"Wir haben uns im Oktober 2015 mit dem Ziel, eine Platte zur griechischen Mythologie, also eine Götterscheibe zu machen, auf den Weg ins Olymp-Gebirge gemacht", erzählt Isabel-Fischer, die Bassistin der Gruppe. Auf dem "Plateau der Musen" und dem höchsten Gipfel, dem Berg Mythikas, haben sich die Musiker Inspiration geholt. Was dabei heraus gekommen ist, davon bekommen die Gäste der Carziger Werkstattnacht einen nachhaltigen Eindruck: Die Laurent de Schepper's spielen Titel ihres zweiten Albums "Into Olymp" und erzeugen bei manchem Gast Assoziationen von Soundtracks zu Filmen.

Für Gastgeber Heiko Seibt wird es eine kurze Nacht, bevor er schon am Sonntag wieder arbeiten muss: Vor dem Konzert in der Neuhardenberger Schinkelkirche stimmt er dort das Klavier, wie vor den meisten Konzerten.