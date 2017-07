Christen bauen gemeinsames Haus

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Zum ersten Mal in der Angermünder Kirchengeschichte haben sich alle christlichen Gemeinden gemeinsam zu einem ökumenischen Gottesdienst in der Klosterkirche zusammengefunden. Es war eine Idee der Stadt und des Tourismusvereins zum Reformationsjubiläum.

artikel-ansicht/dg/0/1/1587884/

500 Jahre nach der Reformation reichten sich in Angermünde Pfarrer und Mitglieder unterschiedlichster Glaubensgemeinschaften und Kirchengemeinden aus Angermünde und Schwedt die Hände und bauten symbolisch ein Haus mit einem gemeinsamen Dach. Im bewegenden Gottesdienst mit vielen Besuchern - sowohl Christen als auch Atheisten - legten die Kirchen den Grundstein für eine künftig gelebte Ökumene, die dieses einmalige Ereignis überdauern soll.

Kirche ist ein wesentlicher Teil unserer Kultur und hat die Geschichte bestimmt. Christen haben jedoch auch viel Unrecht über die Menschen gebracht, betonte Cornelia Müller, Pfarrerin der französisch-reformierten Gemeinde. Sie hatte die Idee eines ökumenischen Gottesdienstes aller Christengemeinden begeistert aufgegriffen und die Kirchen in Angermünde eingeladen, die Veranstaltung mit Leben zu erfüllen.

Die Idee dazu kam jedoch gar nicht aus der Kirche, sondern vom Tourismusverein und vom Kulturamt der Stadtverwaltung, namentlich Johanna Henschel und Andrea Frick, die ein Projekt zum Reformationsjubiläum in Angermünde auf die Beine stellen wollten. Die Eröffnung einer Bibelausstellung des Ehm Welk- und Heimatmuseums im Kloster bot den passenden Anlass, dies mit einem großen ökumenischen Gottesdienst zu verbinden. Er war mehr als ein Glaubensbekenntnis von Christen unterschiedlicher Konfessionen, sondern bot einen spannenden Exkurs in Angermündes Kirchengeschichte und machte deren Vielfalt sichtbar.

Jeder Vertreter ging kurz und sehr informativ auf die Geschich-te seiner Gemeinde in der Region ein und erklärte deren Besonderheiten. Von der französisch-reformierten Gemeinde war neben Pfarrerin Müller von der Heiliggeistkapelle Angermünde auch der junge Gemeindekirchenrat Robin Villain aus Groß Ziethen zu Gast, der an die Zuwanderung der Hugenotten erinnerte, die im damaligen Frankreich wegen ihres protestantischen Glaubens verfolgt wurden. Als Vertreter der evangelischen Gemeinde St. Marien war der neugewählte Gemeindekirchenratsvorsitzende Jan Oven zu Gast.

Matthias Kucklick ist seit vier Jahren amtierender Pfarrer der katholischen Gemeinde Schwedt-Angermünde, die nach der Reformation 300 Jahre überhaupt nicht in der Uckermark vertreten war und erst Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts durch Zuwanderung polnischer Landarbeiter und Soldaten hier wieder Fuß fasste. Heute hat die Gemeinde rund 600 Mitglieder.

Kirsten Burkhard Schröter ist neuer Pfarrer der altlutherani-schen Gemeinde mit 75 Mitgliedern, zu der Angermünde, Fredersdorf und Biesenthal gehören. Wöchentlich finden im Wechsel Gottesdienste in der Martinskirche in Angermünde und in der Fredersdorfer Kirche statt. Bis 1888 hatte die Gemeinde in Fredersdorf sogar eine eigene Schule, um die Kinder im lutheranischen Glauben zu erziehen, den Schröter zwischen katholisch und reformiert evangelisch einordnet.

Ohne eigenes Kirchengebäude in Angermünde üben die Baptisten ihren Glauben aus, eine freie evangelische Gemeinde, die als Keimzelle des Diakonischen Werkes gilt. Seit 2001 ist sie hier aktiv und hält ihre Gottesdienste im Haus der Generationen ab. Besonderheit: die strikte Trennung zwischen Staat und Kirche, weshalb auch keine Kirchensteuer verlangt wird, erzählten Sabine und Stefan Schweizer.

Schließlich stellte sich auch die kleine Christusgemeinde Schwedt vor, die nur 50 Mitglieder hat, davon 20 Prozent Angermünder. Ein Ehepaar hat die Gemeinde gegründet, das nach der Wende nach Schwedt gezogen war, wo 90 Prozent der Einwohner konfessionslos sind. Die freie Gemeinde ist an keine etablierte Kirche angebunden und gehört auch nicht zur Landeskirche. Stefan Bornschlegl ist kürzlich mit seiner Familie aus dem Saarland nach Schwedt gezogen und junger Pastor dieser multikulturellen Gemeinde mit deutschen, polnischen, iranischen, kolumbianischen und nigerianischen Mitgliedern. "Mich interessieren gerade die 90 Prozent der Leute, die in den alten Strukturen von Kirche nicht ankommen, aber irgendwie dem Glauben nicht abgeneigt sind", erzählt Stefan Bornschlegl.

Im ökumenischen Gottesdienst in Angermünde waren sie alle wohltuend gleich - die kleinen und die großen Kirchen, die eta-blierten und die freien. Niemand tat sich tonangebend hervor. Das ist auch Anliegen dieses Gottesdienstes: Jeder geht seinen eigenen Weg und hat dennoch ein gemeinsames Ziel: vom Konflikt zur Gemeinschaft. "Es wird höchste Zeit, dass wir uns auf das besinnen, was uns vereint, statt auf das, was uns trennt", betonte Cornelia Müller zum Abschluss der festlichen Veranstaltung, die in einer gemeinsamen öffentlichen Verpflichtung aller Kirchengemeinden mündete: Von nun an wollen sie als Gemeinschaft aller Christen in Angermünde als Ökumene zusammenarbeiten.

Die gesammelte Kollekte in Höhe von 484 Euro soll für ein erstes gemeinsames ökumeni-sches Projekt verwendet werden.