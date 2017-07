Bergfelder Sparkasse wird heute eröffnet

artikel-ansicht/dg/0/

230 000 Euro sind in die 200 Quadratmeter großen Räume investiert worden. Sie wurden saniert, mit dem sparkassentypischen Rot versehen und mit moderner Technik bestückt. Landrat Ludger Weskamp (SPD) zeigte sich überzeugt, dass das Konzept "persönlich und digital" aufgehen werde. Als zweitgrößter Träger der MBS habe der Kreis besonderes Interesse daran, dass die Bank zahlreiche Standorte habe, so Landrat Weskamp. Im Kreis sind es nun 20 Filialen.

Barrierefrei können sich die Kunden in der Zweigstelle bewegen. Sie können sich an die Berater Jeffrey Merkel, Kevin Gryczka und Stefan Kerl wenden, sich an Terminals aber auch alleine um ihre Bankangelegenheiten kümmern. Den symbolischen Tresorschlüssel nahm Jörg Schumann an sich. Der Filialdirektor leitet auch die Zweigstellen in Hohen Neuendorf und Birkenwerder. Oft hätten die Bergfelder Kunden auf eine Zweigstelle in ihrem Ort gedrängt, sagte Schumann. "Jetzt kommen Sie an der MBS aber auch wirklich nicht mehr vorbei." Am Sonnabend findet ein Tag der offenen Tür statt.