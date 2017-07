Die Identität wird digital

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Früher wurden in der Bundesdruckerei fast nur Pässe und Geldscheine hergestellt, heute forscht das staatseigene Unternehmen unter anderem an digitalen Identitäten. Das ist eine Mammutaufgabe.

Neil Moore hieß ein Mann, der für seine Flucht aus dem Gefängnis im englischen Wandsworth weder eine Eisensäge noch die Hilfe von Wärtern benötigte. Er nutzte einfach sein Smartphone und schmiedete einen kriminellen aber gleichsam genialen Plan: Der notorische Betrüger fälschte ein Schreiben, in dem seine Haftverschonung angeordnet wurde.

Auf dem Handy schuf Moore eine Webseite, die der des zuständigen Gerichts ähnelte. Die Punkte in der Internetadresse ersetzt er einfach durch Bindestriche. Von dieser Plattform wurde eine vermeintlich offizielle E-Mail eines leitenden Gerichtsbeamten an das Gefängnis gesendet. Der Trick funktionierte- mit begrenztem Nutzen. Drei Tage später wurde Moore wieder gefasst.

Kim Nguyen erzählt diese Geschichte mit Vorliebe, wenn er auf das Thema Digitalisierung und die damit verbundenen Hürden zu sprechen kommt. Zwar ist Weg zur papierlosen Behörde von der Politik vorgezeichnet. Noch fehlen jedoch die Bausteine. Nguyen hat einige davon geschaffen - unter anderem ein elektronisches Siegel, mit denen amtliche Stempel womöglich überflüssig werden.

Die Transformation von Bescheiden beispielsweise für Steuern oder Kindergeld, von Urkunden, Zeugnissen oder Kontoauszügen in die digitale Welt sei nicht mehr aufzuhalten, sagt Nguyen, 46, studierter Mathematiker und Kryptologe. Der Fachmann hat in der 250 Jahre alten Bundesdruckerei - 2400 Mitarbeiter, zuletzt 460 Millionen Umsatz jährlich - ein völlig neues Geschäftsfeld mit aufgebaut: digitale Identitäten.

Beteiligt war der Geschäftsführer von D-Trust, einer Tochterfirma des bundeseigenen Unternehmens, auch an der Umsetzung des mit biometrischen Daten ergänzten und lange Zeit von Datenschützern kritisierten Personalausweises. Damit können Bürger vom Sofa aus vielerlei Dokumente beantragen. So lautet das Ziel. Bislang gibt es nur wenige Anwendungen für die elektronische ID-Funktion.

"Wenn man sich die Schlangen in manchen Behörden anschaut, sollte der Vorteil jedem klar werden", sagt Nguyen. Er verweist auf Negativbeispiele in Berlin. So stellen sich Bürger noch vor dem Morgengrauen vor dem Standesamt Mitte an, um Unterlagen für ihre Heirat einzureichen. Auch Kfz-Behörden seien chronisch überlastet. "Das ist verlorene Lebenszeit", sagt der Wissenschaftler.

Trotz der Vorbehalte sind die Grundlagen für die Nutzung von "elektronischen Vertrauensdiensten", wie es die Bundesregierung nennt, längst auf den Weg gebracht. Schon im Vorjahr wurde eine EU-Verordnung in Kraft gesetzt, mit der die elektronische Identifizierung möglich sein soll. Das ist der gesetzliche Rahmen, in dem sich Nguyen und seine 100 Mitarbeiter bewegen können.

Vertrauen ist gut, Kontrolle besser - dieses Sprichwort leben Mitarbeiter im Hochsicherheitsbereich der Bundesdruckerei vor. Allein schon auf dem Weg zum Arbeitsplatz müssen D-Trust-Mitarbeiter mehrere Schleusen und Zugangssperren überwinden. Und auch beim Zugang in sensible Räume gilt ein Vier-Augen-Prinzip. Auch die Mobiltelefone sind nur eingeschränkt nutzbar. Das klingt ein wenig nach Paranoia. "Natürlich ist das aufwändig, aber wir müssen den Auftraggebern nachweisen, dass hier alles absolut zuverlässig läuft", sagt Nguyen.

Mit dem neuesten Produkt der Bundesdruckerei soll auch die Sicherheit in Unternehmen erhöht werden. In der Mitarbeiterkarte "GoID" sind ein Fingerabdrucksensor und eine Gesichtserkennung eingebaut. "Der große Vorteil ist, dass die biometrischen Daten diese Karte nie verlassen", erklärt Nguyen. "Gleichzeitig wird zu Dokumentationspflichten bei einzelnen Aufträgen protokolliert, wer eine Maschine bedient oder an einem Rechner gearbeitet hat."

In der Bundesdruckerei glauben sie, dass dieses Stück Plastik den Markt erobern wird. "Das ist die Eintrittskarte in die digitale Zukunft", schwärmt der Vorsitzende der Geschäftsführung, Ulrich Hamann. Kryptologe Nguyen hebt hervor, dass auch Datenschützer das Produkt gelobt hätten. Im eigenen Haus wird "GoID" schon getestet. Womöglich können Mitarbeiter künftig auch an ihrem Körpergeruch, der individuell einzigartig ist, vom System erkannt werden: Eine entsprechende Technologie wurde von der Bundesdruckerei im Vorjahr zum Patent angemeldet.

Überhaupt spielt Biometrie eine immer größere Rolle. Die Firma Dermalog, an der die Bundesdruckerei beteiligt ist, stattete Banken im westafrikanischen Nigeria flächendeckend mit Fingerabdruckscannern aus. Auf diese Weise will der Staat die Geldwäsche eindämmen.

Andere Länder testen längst flächendeckend neue Technologien, manche gehen schon unter die Haut. Beim schwedischen Unternehmen Epicenter Routine können sich Mitarbeiter einen Chip von der Größe eines Reiskorns implantieren lassen, um damit Türen zu öffnen oder den Fruchtsaft in der Cafeteria zu bezahlen. Die Injektion der Chips wird auf Firmenpartys zelebriert.

Auch Stammkunden der schwedischen Staatsbahn lassen sich ihre Tickets bereits unter die Haut spritzen, um sich die lästige Suche nach der Fahrkarte zu ersparen. 2000 Reisende tragen bereits einen Chip, Kostenpunkt: 150 Euro. Vorbehalte gibt es kaum, im Gegenteil: Die Fahrgäste fänden das "supercool", wie eine Bahnsprecherin mitteilt. Technische Grundlage ist die sogenannte RFID-Technologie, die seit Jahren bei kontaktlosen Kreditkarten zum Einsatz kommt. Nguyen betrachtet diesen "Cyborg"-Trend mit Skepsis. "Es gibt viele Technologien, wir müssen sie aber in einem sicheren System zusammenfügen", sagt er.

Auch die Aufrüstung von analogen Geräten mit digitalen Komponenten - wie Heizkessel - müsse von Sicherheitsexperten begleitet werden, fordert er. "Sonst werden sie angreifbar. Hacker könnten im schlimmsten Fall dann ganzen Wohnblöcken im Winter die Wärme abdrehen." Dass es bereits Angriffe auf Versorgungsanlagen gegeben hat, bestätigte unlängst das Bundesamt für Bevölkerungshilfe und Katastrophenschutz.

Immerhin hat die Bundesregierung mit einer Verordnung reagiert: Knapp 1000 Unternehmen aus den Bereichen Gesundheit, Transport, Verkehr, Energie und Finanzen wird seit Juni auferlegt, die eigene Infrastruktur gegen Cyber-Angriffe zu wappnen. Bei Missachtung drohen Bußgelder von bis zu 100000 Euro. "Es bleibt ein schwieriges Spiel gegen die Hacker", sagt Nguyen.