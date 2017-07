Aktionstag für Kinder im Stadion

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Am Mittwoch findet in Seelow in der Sparkassen-Arena ab 9 Uhr der Aktionstag "Sport integriert!" statt. Er wird vom Kreissportbund und dem Netzwerk für Toleranz und Integration organisiert. "Wir laden Euch ganz herzlich ein, dabei zu sein. Viele tolle Aktionen warten auf Euch und laden zum mit machen und gewinnen ein", erklären die Koordinatoren der Vorbereitungsgruppe Benny Zahn und Kerstin Dickhoff. Es kommt ein mobiles, artistisches Kindertheater, das ein Stück zum Thema Vielfalt und Toleranz aufführt.